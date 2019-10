Asyl abgelehnt: Und nun? Vortragsabend

Avatar_shz von Volker Stolten

14. Oktober 2019, 12:59 Uhr

Ahfrensburg | Was viele Geflüchtete derzeit zutiefst verunsichert, ist die reale Gefahr ihrer Abschiebung. Nicht nur der Flüchtlingsrat befürchtet, dass schon in diesem Jahr die Ausländerbehörden in Schleswig-Holstein ihre Abschiebepraxis verschärfen. Und sei es nur, dass Menschen verstärkt zu „freiwilligen“ Ausreisen gedrängt werden. Gibt es Bleibechancen? Nach Ablehnung eines Asylantrages fragen sich viele betroffene Ausländer/innen, ob es zwingend zu einer Aufenthaltsbeendigung kommen muss oder sich womöglich Bleibeperspektiven aus den unterschiedlichsten Gründen ergeben könnten. Im Rahmen eines interessanten Vortrags sollen Fragen der eventuellen Aufenthaltsverfestigung, zum Beispiel durch das Erbringen von Integrationsleistungen besprochen werden, ebenso wie mögliche Optionen, nach Ausreise über einen anderen Aufenthaltszweck wieder nach Deutschland einreisen zu können.

Der Referent des Abends Torsten Döhring (Foto oben), „gelernter“ Jurist, ist Vertreter des Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-Holstein. Veranstaltet wird der Vortrag in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe des Kreises Stormarn, dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration und der Stadtbücherei Ahrensburg.

Die Veranstaltung beginnt Mittwoch, 23. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Ahrensburg an der Manfred-Samusch-Straße 3 und wird vermutlich bis 21 Uhr andauern. Um Anmeldung für den Vortragsabend wird gebeten unter der E-Mail-Adresse: stadtbuecherei@ahrensburg.de oder unter der Telefonnummer (04102) 77-171 oder 77-172. Der Eintritt ist kostenfrei.