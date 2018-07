Asphaltarbeiten im Stadtgebiet von Bad Oldesloe

von Andreas Olbertz

02. Juli 2018

Die Stadt wird die Fahrbahnen in den Straßen Up den Pahl, Im Hölk, Ehmkenberg, Fliederbusch, Theodor-Storm-Straße, Vicelinstraße, Timm-Kröger-Weg und Fritz-Reuter-Straße erneuern. Von Montag, 9., bis 20. Juli werden die genannten Straßen tageweise voll gesperrt. Auch für Anlieger ist die Erreichbarkeit der Grundstücke mit Fahrzeugen arbeitsbedingt nicht gewährleistet. Es erfolgen entsprechende örtliche Beschilderungen sowie eine gesonderte Anliegerinformation per Wurfzettel durch die Baufirma. Vor und nach der Vollsperrung erfolgen vorbereitende beziehungsweise abschließende Arbeiten, welche zu Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen führen können.

Durch witterungsbedingte Einflüsse kann es zu Änderungen der Asphalteinbauzeiten kommen.