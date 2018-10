Bargteheide : Arien und Sonaten im Stadthaus

Beim Konzertabend mit Kammermusik „à la carte“ steht Musik des gebürtigen Bergedorfers Johann Adolf Hasse im Mittelpunkt.

von shz.de

15. Oktober 2018, 12:00 Uhr

„À la carte Kammermusik“ lädt am kommenden Sonntag, 21. Oktober, 19.30 Uhr, im Bargteheider Stadthaus, Am Markt 4, ein zu einem Konzertabend mit Musik von Johann Adolf Hasse. Der bedeutende Komponist im Zeitalter des Barock, geboren im Jahr 1699 in Bergedorf, genoss zu Lebzeiten beträchtlichen Ruhm. Als Leiter der Dresdener Oper wirkte er als produktiver Opernkomponist, dessen Werke Verbreitung in ganz Europa fanden.

In Kooperation mit der Johann-Adolf-Hasse-Gesellschaft, deren Vorsitzender Wolfgang Hochstein am Cembalo die Musikdarbietungen mit unterhaltsamer und informativer Moderation ergänzt, steht das zweite Konzert der Saison ganz im Zeichen der Musik von J.A. Hasse. Die Sopranistin Linda Joan Berg singt ausgewählte Arien, und für instrumentale Abwechslung sorgt Imme-Jeanne Klett (Traversflöte) mit zwei virtuosen Flötensonaten. Den Cellopart übernimmt Rolf Herbrechtsmeyer selbst.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Arkaden-Buchhandlung, Bahnhofstraße 5, Telefon: (04532) 281800, sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt beträgt 18 Euro, 12 Euro für Mitglieder von à la carte Kammermusik sowie für Studenten bis 27 Jahre und 5 Euro für Jugendliche bis 21 Jahre. Kinder unter 12 Jahre haben freien Eintritt.