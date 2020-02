Feuerwehr Sülfeld : Arbeitsreiches Jahr für die Blauröcke und ihre Schnelleingreiftruppe

Brandbekämpfer absolvierten im Vorjahr 34 Einsätze , suchten sogar nach einer „Giftspinne“.

Avatar_shz von shz.de

12. Februar 2020, 09:38 Uhr

Sülfeld | Für die Freiwillige Feuerwehr Sülfeld war 2019 ein arbeitsreiches Jahr. Wehrführer John David von Elm berichtete auf der Jahresversammlung von 34 Einsätzen der Wehr und 73 Einsätzen der Schnelleingreiftruppe „First Responder“. Die First Responder kommen bei Unfällen und medizinischen Notfällen zum Einsatz, um Rettungskräfte zu unterstützen. Seit der Gründung 2000 sind die First Responder 2211 Mal ausgerückt.

Für die Sülfelder Wehr, die 47 aktive Mitglieder zählt, gab es auch einen kuriosen Einsatz. So wurde die Wehr zum Edeka-Markt gerufen, weil dort eine Giftspinne aus einem Bananenkarton gekrabbelt sein sollte. Trotz intensiver Suche wurde kein Tier gefunden. Im August mussten die Brandschützer eine Erntemaschine an der Gemeindegrenze zu Nienwohld löschen und im Oktober leisteten sie Hilfe beim Großfeuer in Naherfurth. Die übrigen Einsätze waren Fehlalarme im Altenheim und dem Forschungszentrum, technische Hilfeleistungen und einige Kleinfeuer.

Bei der Hauptversammlung überstellte der Wehrführer verdiente Feuerwehrleute in die Ehrenabteilung, die zusammen 149 Jahre aktiv in der Wehr tätig waren. Dazu wurden die Löschmeister Ulrich Bärwald, Peter Hahn, Lothar Hoffmann und Holger Redelin mit Urkunden ausgezeichnet.

Mit Leon Lange, Frank Dobbert und Jan Walterhöfer wurden drei Anwärter in die aktive Wehr übernommen. Zudem gibt es mit Daniela Katzer und Herbert Lehmann zwei neue Anwärter. Auch die Jugendabteilung ist mit 20 Mitgliedern gut besetzt.

Die Landwirte Herbert Wrage und Karl-Heinz Krüger gehören 60 Jahre lang der Wehr an. Gerhard Rhode und Thomas Rupprecht wurden für 40-jährige Dienstzeit und Wehrführer John David von Elm für 25 Jahre mit dem Brandschutzehrenzeichen in Gold beziehungsweise Silber ausgezeichnet.

Im Schlusswort wandte sich von Elm an die Gemeinde und forderte sie auf, die 2012 von der Unfallkasse beanstandeten baulichen Mängel zu beseitigen und dafür ein Konzept vorzulegen: „Stellt die Mängel endlich ab und spielt nicht mit der Gesundheit der aktiven Feuerwehrangehörigen.“