Bad Oldesloe : Arbeitslosenquote im Kreis Stormarn bei 3 Prozent

Niedrigste Arbeitslosenquote im Kreis Stormarn in einem Monat April.

von shz.de

30. April 2019, 14:02 Uhr

Die Zahl arbeitsloser Menschen im Kreis Stormarn hat im April abgenommen und beträgt jetzt 3.941. Dies sind 65 weniger als im Vormonat.

Die Arbeitslosenquote ist in der Folge um 0,1 Prozentpunkt gesunken und beträgt aktuell 3,0 Prozent. Das ist die niedrigste Arbeitslosenquote im Kreis Stormarn in einem Monat April seit Erhebung der Arbeitslosendaten auf Kreisebene 1997. Vor einem Jahr waren im April noch 4.164 Menschen und damit 223 mehr arbeitslos. Die Quote lag seinerzeit bei 3,3 Prozent.

Weniger als 4000 Arbeitslose

„Mit einem Rückgang um 65 zum Vormonat sinkt die Zahl arbeitsloser Menschen im Kreis Stormarn erstmals seit 20 Jahren in einem Monat April auf weniger als 4.000 und damit auf einen neuen Tiefstand. Dies und der Vergleich zum Vorjahr zeigen, dass der Arbeitsmarkt in Stormarn ungeachtet aller internationalen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten stabil ist“, sagt Dr. Heike Grote-Seifert, Chefin der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe zu den aktuellen Arbeitsmarktdaten.

„So sind auch die Unternehmen im Kreis unvermindert auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Derzeit sind dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter insgesamt 2.110 sozialversicherungspflichtige Stellen von Unternehmen im Kreis Stormarn als vakant gemeldet. Das sind 19 weniger als im Vormonat und 121 weniger als im April vergangenen Jahres. Jedoch liegt der Stellenbestand mit seit Jahresbeginn durchschnittlich gut 2.100 zu besetzenden sozialversicherungspflichtigen Stellen weiterhin über dem Vorjahresniveau.“

Weitere Mitarbeiter gesucht

Die meisten neuen Mitarbeiter werden unverändert im Bereich Handel, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen und der Arbeitnehmerüberlassung gesucht.



„Auch die Zahl der Unterbeschäftigten ist gegenüber dem Vorjahr gesunken und liegt aktuell im Kreis Stormarn bei 5.776. Dies sind 197 oder 3,3 Prozent weniger als im April des vergangenen Jahres“, erläutert die Agenturchefin. Die Unterbeschäftigung zeigt, wie viele Menschen im Kreis Stormarn insgesamt auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung sind.



Nicht als arbeitslos gezählt werden beispielsweise Teilnehmer an Weiterbildungsmaßnahmen und in Arbeitsgelegenheiten oder Arbeitsuchende, die derzeit arbeitsunfähig erkrankt sind, sowie geflüchtete Menschen, die einen Sprach- oder Integrationskurs oder eine der berufsvorbereitenden Maßnahmen der Arbeitsagentur oder des Jobcenters besuchen. Sie alle werden zusätzlich zu den arbeitslos gemeldeten Menschen in der Statistik zur Unterbeschäftigung erfasst, die die Agentur für Arbeit ebenfalls monatlich veröffentlicht.



Gute Entwicklung

Von der guten Entwicklung am Arbeitsmarkt haben auch arbeitslose Menschen mit einer Schwerbehinderung profitiert. So ist ihre Zahl im Kreis Stormarn im Durchschnitt der Monate Januar bis April von 250 im Jahr 2018 auf 235 (minus 15 oder sechs Prozent) in diesem Jahr gesunken. Aktuell beträgt ihre Zahl 217.

Die Zahl der Beschäftigten mit einer Schwerbehinderung ist in den Unternehmen im Kreis Stormarn von durchschnittlich 2.057 im Jahr 2016 auf 2.139 im Jahr 2017 gestiegen. Dies reicht jedoch nicht aus, die gesetzliche Beschäftigungspflicht zu erfüllen. Vorgabe ist, dass Betriebe mit 20 und mehr Arbeitsplätzen auf mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze Menschen mit einer Schwerbehinderung beschäftigen sollen. Im Jahr 2017 lag die Besetzungsquote wie im Jahr davor bei lediglich 3,7 Prozent. Für nicht besetzte Pflichtarbeitsplätze wird eine Ausgleichsabgabe fällig.

Potential nutzen

In Richtung der Unternehmen appelliert die Agenturchefin daher: „Nutzen Sie auch das Potential der Arbeitsuchenden mit einer Schwerbehinderung. Über die Hälfte von ihnen haben einen qualifizierten Berufsabschluss. Nicht selten verzichten Betriebe aus Unkenntnis oder wegen unbegründeter Vorurteile auf die Kenntnisse und Fähigkeiten von Menschen mit einer Schwerbehinderung, obwohl diese oft besonders engagiert sind, wenn sie eine Chance bekommen. Lassen Sie sich von uns über das vorhandene Potential informieren und zu eventuellen Fördermöglichkeiten beraten“, so Grote-Seifert.