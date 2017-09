Bad Oldesloe : Arbeitsamt wird wieder zum Messegelände

vergrößern 1 von 1 Foto: hfr 1 von 1

Dienstag, 19. September, heißt es: Informieren, mitmachen, bewerben auf der 9. „BiZ bei Nacht“. Von 17 bis 21 Uhr verwandelt sich die Agentur für Arbeit Bad Oldesloe am Berliner Ring dann wieder in ein Messegelände. Mit dabei sind fast 70 Unternehmen aus der Region, Berufliche Schulen und Hochschulen. Sie informieren Jugendliche und ihre Eltern über ihr Angebot von weit mehr als 100 Ausbildungsberufen und Studiengängen. Für Dr. Heike Grote-Seifert, Chefin der Oldesloer Arbeitsagentur, ist die jährliche Ausbildungsmesse der inoffizielle Startschuss in das neue Ausbildungsjahr.

Der Besuch der BiZ-Nacht lohnt sich für ausbildungssuchende Jugendliche. Schon viele haben über Gespräche mit den Unternehmen hier ihren Ausbildungsplatz finden können. Am 19. September ist wieder Gelegenheit, den ersten Schritt ins neue Ausbildungsjahr zu machen, Informationen zu sammeln und erste Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen.

Auf drei Stockwerken und in zwei großen Zelten im Außenbereich verwandelt sich die Agentur für Arbeit Bad Oldesloe und das Berufsinformationszentrum (BiZ) dann in eine Messehalle. Jugendlichen und deren Eltern wird wieder eine Vielzahl an Informationen zu über 100 Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten geboten.

„Neben den vielen regelmäßig teilnehmenden Unternehmen wie zum Beispiel Hela aus Ahrensburg oder ATR Landhandel freuen wir uns aber auch über neue Aussteller. So begrüßen wir in diesem Jahr zum Beispiel erstmals Aspen, die Abfallwirtschaft Stormarn und die Pferdeklinik Bargteheide“, sagen die Organisatoren Carola Oder, Matina Kock und Martin Beck vom BiZ.

Die neuen Gäste informieren über ihre Ausbildungen Elektroniker, Mechatroniker, Pharmakant (Firma Aspen), Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Kaufmann für Büromanagement (Abfallwirtschaft Stormarn), Tiermedizinischer Fachangestellter und Tierarzt (Pferdeklinik Bargteheide). Wie schon in den vergangenen Jahren hat das Orga-Team ein kurzweiliges Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. So moderieren wieder Schüler des Eckhorst Gymnasiums Bargteheide. „Zudem treten Schüler der Tanzschule Wulff und der junge Musiker Darian Tabatabaei von der Theodor-Mommsen-Schule auf“, erklären die Organisatorinnen Kock und Oder. Daneben winkt in einer Tombola wieder ein Tablet-PC als Hauptpreis.

Vor Ort ansprechbar sind natürlich auch die Berufsberater der Arbeitsagentur, um mitgebrachte Bewerbungsunterlagen zu checken, zu beraten und Tipps zu geben.

Zudem informieren sie in einer Vortragsreihe über:

❏„Wege nach der 9. Klasse“ (17.15 Uhr)

❏„Wege nach der 10. Klasse“ (18 Uhr)

❏„Wege für Abiturienten“ (19 Uhr)

❏„Nach der Schule ins Ausland“ (20 Uhr)

❏„Freiwilligendienst kulturweit“ (20.30 Uhr)

„Für die jungen Menschen, die im kommenden Jahr die Schule beenden, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich beruflich zu orientieren und über geeignete Ausbildungsbetriebe zu informieren. Da bietet sich der Besuch bei unserer ,BiZ bei Nacht’ an“, so Grote-Seifert. „Hier können sich die Jugendlichen und deren Eltern einen kompakten Überblick über das große lokale Spektrum an Ausbildungsangeboten verschaffen und Ausbildungsbetriebe aus unserer Region im direkten Gespräch kennenlernen“, wirbt die Leiterin der Arbeitsagentur für einen Besuch: „Wer jetzt und früher als andere startet, verschafft sich einen Vorteil und hat alle Chancen. Viele Unternehmen sind bereits auf der Suche nach Auszubildenden fürs nächste Jahr.“

„Für die Auswahl des richtigen Berufs und die Suche nach der passenden Ausbildungsstelle sollten Jugendliche sich Zeit nehmen. Dann kann diese wichtige Entscheidung frühzeitig und ganz entspannt getroffen werden. Deshalb ist der Besuch unserer BiZ-Nacht ebenso für diejenigen zu empfehlen, deren Berufsstart noch weit weg scheint“, so Grote-Seifert.