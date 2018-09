Jersbek : Apfelfest, Kutschfahrten und Jagdhörner

Apfelfest im Jersbeker Park.

von Volker Stolten

27. September 2018, 13:43 Uhr

Im Jersbeker Park wird am Sonntag, 7. Oktober, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr ein Apfelfest stattfinden – ein Fest für die ganze Familie. Neben Infos rund um die Äpfel wird die Möglichkeit geboten, selbst Äpfel zu pflücken. Soweit vorhanden, bitte gern einen Apfelpflücker mitbringen. Gegen eine Spende für den Park werden hierfür 5- oder 10-Liter- Eimer bereitgehalten. Die Erlöse aus den Spenden dienen einem guten Zweck, sie sollen dem Erhalt der alten Apfelplantage zugute kommen. Die Apfelbäume der Sorte Cox Orange stammen aus den 1960er Jahren und die Äpfel wurden von den vorigen Generationen verkauft. Diese Vermarktung findet heute so nicht mehr statt. Dennoch bemüht sich auch der heutige Besitzer um die Erhaltung dieses alten Obst-Quartiers. Im Rahmenprogramm gibt es Informationen über die Tiere und über die Jagd sowie auch über den Park. Von 11 bis 12 Uhr werden die Jagdhörner geblasen (Foto oben), aus einer mobilen Apfelsaftpresse wird frischer Apfelsaft angeboten und für die kleinen Besucher gibt es Pony-Kutschfahrten.