Trenthorst : Apfelernte auf den Trenthoster Streuobstwiesen

Das Ökoinstitut braucht Hilfe bei der Ernte der vielen Äpfel.

von shz.de

28. September 2018, 14:56 Uhr

Am Sonnabend, 6. Oktober, um 9.30 Uhr lädt der Förderverein des Instituts für ökologischen Landbau zur Apfelernte auf den Streuobstwiesen in Trenthorst und Wulmenau ein. Treffpunkt ist am Herrenhaus in Trenthorst. Auf der rund fünf Hektar großen Fläche, die nach Naturschutz-Kriterien extensiv bewirtschaftet wird, stehen rund 350 Apfelbäume. Die Äpfel der alten Baumsorten reifen 100 Prozent ökologisch ohne jeglichen Eingriff des Menschen heran. Gemeinsam sollen die Äpfel gepflückt und vor Ort zum Probieren Apfelsaft selber gepresst werden. Mittags ist für Speis und Trank gesorgt, sodass es anschließend mit erneuter Kraft weitergehen kann. Um die großen Mengen zu pflücken, werden ganz viele Helfer benötigt. Der Eintritt ist frei. Es wird um Anmeldung gebeten unter (04539) 88 800 oder foelt@thuenen.de.