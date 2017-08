Bargteheide : Anwohner hören Schüsse - Polizei nimmt Hanfbauer fest

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Wüst 1 von 1

Bargteheide | Bei einem größeren Polizeieinsatz wurde am Freitagabend ein Mann festgenommen und eine Hanfplantage in Bargteheide entdeckt. Anwohner hatten Schüsse aus dem Bereich des Gewerbegebietes an der Johannes-Gutenberg-Straße gehört und die Polizei alarmiert.

Mit Vollschutz und hinter Schutzschildern rückten die Polizisten in die Richtung aus denen die Schüsse gemeldet waren, vor. An einem Firmengebäude trafen sie einen jüngeren Mann mit einer Schreckschusspistole an. Sie stellten die Waffe sicher und nahmen den Verdächtigen fest. Bei der Durchsuchung eines Hauses wurden dann eine Rauschgiftplantage und Zubehör zur Aufzucht von Hanfpflanzen entdeckt. Pflanzen und Material wurden von der Kripo sichergestellt. Mehr Hintergrund war am Freitagabend noch nicht bekannt.

von Peter Wüst

erstellt am 05.Aug.2017 | 10:22 Uhr