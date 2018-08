Anwohner alarmieren Feuerwehr

Erneut Astabbrüche durch Trockenheit und Hitze: Ihlendieksweg wieder freigeräumt

von shz.de

01. August 2018, 11:06 Uhr

Zwei dicke Äste brachen Dienstagabend dieser Woche aus dem großen Stamm einer alten Eiche und legten sich quer über den Ihlendieksweg in der Waldgemeinde Großhansdorf. Roswitha und Wolfgang Schneider hatten den Abbruch an ihrem Grundstück bemerkt und sofort den Notruf gewählt.

Kurze Zeit danach traf die Wehr Großhansdorf am Einsatzort ein. Dafür und für den tatkräftigen Einsatz hat sich das Ehepaar ausdrücklich bei Gemeindewehrführer Andreas Biemann und dessen Kameraden bedankt. Mit der Motorsäge zerlegten die Feuerwehrleute die dicken Äste und räumten danach den Ihlendieksweg wieder frei. Zum Glück waren zum Zeitpunkt des Abbruchs weder Autofahrer noch Fußgänger im betroffenen Bereich unterwegs. Achtung: Verursacht unter anderem durch die anhaltende Hitze kann es in den Waldflächen, wie auch unter Einzelbäumen verstärkt zu unvorhersehbaren Astabbrüchen kommen. Dabei können scheinbar gesunde, grüne Äste aus den Kronen der Bäume herausbrechen und herunterfallen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Betreten des Waldes auf eigene Gefahr erfolgt, teilte schon vor ein paar Tagen der Hamburger Senat für die Wälder der Hansestadt mit.