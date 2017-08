Region Ahrensburg : Ansporn und Anerkennung zugleich

vergrößern 1 von 1 Foto: Foto: bürger-stiftung 1 von 1

Die BürgerStiftung Region Ahrensburg schreibt einen Preis für Menschen der Region aus, die sich in beispielhafter Weise ehrenamtlich und freiwillig für Kinder und Jugendliche engagieren. Schirmherr ist Dr. Heiner Garg, Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein.

Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich und freiwillig für Kinder und Jugendliche. Sie setzen sich dafür ein, dass unsere Gesellschaft mehr Rücksicht auf Kinder und deren Bedürfnisse nimmt und sie tatkräftige Unterstützung beim Start ins Leben erhalten. Damit leisten diese Menschen einen wichtigen Beitrag, damit die Kinder und Jugendlichen zu aktiven, selbstständigen und lebensbejahenden Menschen heranwachsen können.

Dr. Michael Eckstein, Vorsitzender der BürgerStiftung: „Der Ehrenamt-Preis für Kinder- und Jugendschutz 2017 soll Anerkennung, Beispiel und Ansporn für freiwilliges, ehrenamtliches Engagement sein. Wir rufen dazu auf, Menschen zu benennen, die sich in unserer Region in besonderer Weise ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche engagieren. Ausgezeichnet werden soll beispielhaftes Engagement für Kinder zur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen. Der Preis wird an Menschen vergeben, die sich über längere Zeit engagiert oder in Notlagen geholfen und Verantwortung übernommen haben. Dies können einzelne oder Gruppen jeden Alters sein.“

Der Preis ist eine ideelle Auszeichnung, die mit einer Urkunde verbunden ist. Der Preis wird von einer Jury vergeben, der angehören: Dr. Michael Eckstein (BürgerStiftung Region Ahrensburg, Ingrid Hüniken (Emil-von-Behring Gymnasium Großhansdorf), Stefan Kühl (Kreisjugendring Stormarn), Dr. Christina Westphal (Ärztin in Ahrensburg), Christian Wendt (Bürger-Stiftung Region Ahrensburg) und Birgitt Zabel (Deutscher Kinderschutzbund Stormarn).

Die Preisträger des Ehrenamt-Preises der Bürger-Stiftung der Jahre 2014 bis 2016 können nicht Kandidaten sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle von der Jury nominierten Kandidaten werden im Rahmen einer Festveranstaltung im November in der Schlossstadt Ahrensburg geehrt.

Bewerbungen und Vorschläge für den Preis sind zu richten an die Bürger-Stiftung Region Ahrensburg,

E-Mail: Preis@buergerstiftung-region-ahrensburg.de. Einsendeschluss ist der 30. September.