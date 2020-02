Neritz : Anschluss an die Wasserversorgung wird geregelt

Vor Einführung einer zentralen Trinkwasserversorgung muss die Gemeinde noch bürokratische Hürden überwinden.

12. Februar 2020, 14:12 Uhr

Neritz | Dass Neritz eine zentrale Trinkwasserversorgung bekommt, ist 2019 von den Kommunalpolitikern nach jahrelanger Diskussion beschlossen worden. Bis zum Schluss gab es in der Gemeinde zwei Lager. Die einen wollten eine zentrale Wasserversorgung, die anderen waren strikt dagegen und wollten weiter ihre Brunnen nutzen. Damit die Vereinigten Stadtwerke mit dem Bau loslegen können, muss ein entsprechender Vertrag zwischen der Gemeinde und der Vereinigten Stadtwerke Netz GmbH abgeschlossen werden. Dafür muss Neritz allerdings in einem ersten Schritt eine Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung verabschieden, in der auch der Anschluss und Benutzerzwang verankert ist. Diese Satzung ist Thema der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend, 18. Februar, ab 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus in der Bergstraße.



Antrag auf Befreiung



In der Satzung wird unter anderem geregelt, welche Grundstücke alle an die Wasserversorgung angeschlossen werden können und angeschlossen werden müssen. Wenn die Grundstücke oder Gebäude einen Zugang zur Wasserversorgung haben, müssen sie angeschlossen werden. Es gibt aber für einzelne Grundeigentümer auch die Möglichkeit einer Befreiung vom Anschlusszwang. Das ist im Paragraph fünf der Satzung geregelt. Der lautet: Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigentümer auf Antrag befreit, wenn der Anschluss aus ihm besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.

In einem weiter Paragraphen wird zudem geregelt, welche Möglichkeiten es gibt, sich vom Benutzungszwang zu befreien. Letzteres ist gerade für die Landwirte wichtig, die ihre Tiere weiterhin mit Brunnenwasser versorgen wollen. Sobald die Satzung von der Gemeindevertretung beschlossen und veröffentlicht wurde, tritt sie in Kraft. Danach kann Neritz dann auch die Verträge über den Bau der Wasserversorgung mit den Vereinigten Stadtwerken abschließen.

Weitere Themen der Sitzung sind der Bebauungsplan für den Bereich zwischen Bergstraße und Bundesstraße 75 sowie ein Bericht aus der Kita-Arbeitsgruppe. Nach den öffentlichen Tagesordnungspunkten können sich die Bürger mit Fragen an die Kommunalpolitiker wenden.