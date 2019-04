Bargteheide : Anmeldung zum 24. Bargteheider Schülertriathlon

Am 23. Juni ist es so weit. Dann gehen mehr als 500 junge Sportbegeisterte der Jahrgänge 2012 bis 2000 für Schule oder Verein an den Start.

von shz.de

24. April 2019, 15:35 Uhr

bargteheide | Während die jüngsten Starter (Jg. 2012) einen reinen Swim & Run absolvieren, starten die Schülerklassen (2011 bis 2006) in einem Einzeltriathlon.

Für Jugendliche und Junioren (Jahrgänge 2005 bis 2002 beziehungsweise 2001/2000) wird ein Teamwettkampf ausgerichtet, bei dem jeweils eine weibliche Starterin und ein männlicher Starter ein Mixed-Team bilden. Alle Distanzen sind altersgerecht und von jedem Kind zu schaffen.

Jeder Starter wird mit einer Medaille und einem Teilnehmer-Shirt belohnt. In der Schulwertung wird generell ohne Rennrad gestartet. Rennräder sind nur für Teilnehmer in der Vereinswertung ab Jahrgang 2009 und älter zugelassen.

Veränderung auf der Radstrecke

Statt über den „Buckel“ Richtung Timmerhorn geht es auf dem Westring Richtung Glindfelder Weg. Aus ökologischen Gründen wird auf die Bereitstellung von Badekappen verzichtet. Wer möchte, kann aber gerne seine eigene mitbringen.

Nach Abschluss der Auswertung kann jeder Athlet seine Urkunde online selbst ausdrucken.

In der Schulwertung können wieder Punkte für die Wertung „Beste Triathlonschule“ gesammelt werden. Auch die Schulen werden bei der abschließenden Siegerehrung geehrt. Im Teamwettkampf wird jedoch auf eine Schulwertung verzichtet.

Anmeldung zum Schülertriathlon möglich bis zum 30. Mai im Internet unter www.tsv-tri-bargteheide.de