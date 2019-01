Barsbüttel : Anmeldung für Stormini 2019

Die Kinderstadt schlägt vom 30. Juni bis 6. Juli ihre Zelte auf.

25. Januar 2019, 11:51 Uhr

Barsbüttel | Es ist wieder soweit: Vom 1. bis 15. Februar können sich alle neun- bis 13-jährigen Kinder aus dem Kreis Stormarn online auf www.stormini.de für die Kinderstadt Stormini anmelden.

Die schlägt vom 30. Juni bis zum 6. Juli auf dem Gelände der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule in Barsbüttel ihre Zelte auf. Und dass im wahrsten Sinne des Wortes, denn die 280 Kinder werden in Zelten untergebracht, wenn sie die Ferienwoche mit Arbeit und ihrer Währung „Stormark“ in der Kinderstadt beginnen. Bereits zum zwölften Mal richtet der Kreisjugendring Stormarn das bekannte Demokratieplanspiel – diesmal in Kooperation mit der Gemeinde Barsbüttel – zusammen mit vielen Vereinen und Jugendleitern aus.

Eine Woche lang werden die Bewohner der Zeltstadt lernen, wie Demokratie, Geldverkehr und Arbeitsmarkt funktionieren. Dafür wird ein Kreislauf von Arbeit, Lohn und Konsum mit einer eigenen Währung simuliert.

Für die Betreuung der Kinder sorgen mehr als 200 haupt- und ehrenamtliche Teamer, die bei Vorbereitungstreffen über Ihre Aufgaben in Stormini vorbereitet werden. Die Anmeldephase für Kinder dauert von Freitag, 1., bis Freitag, 15. Februar. Im Anschluss daran werden die 280 Plätze ausgelost. Zu- und Absagen beziehungsweise Wartelistenplätze verschickt der Kreisjugendring Anfang März. Die Kosten betragen pro Kind 95 Euro, Geschwisterkinder zahlen je 70 Euro. Eine Bezuschussung der Kosten ist nach Absprache möglich.

Finanzielle Unterstützung erfährt Stormini durch den Kreis Stormarn, die Sparkassen-Stiftung Stormarn, die Bürger-Stiftung Stormarn, die Sparkasse Holstein, die Gemeinde Barsbüttel und die Kreishandwerkerschaft. Die Schirmherren von Stormini 2019 sind der Schleswig-Holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther, der stellvertretende Barsbütteler Bürgermeister Rainer Eickenrodt und der Stormarner Kreishandwerksmeister Björn Felder.