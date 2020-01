Bad Oldesloe : Anke Willers berichtet vom Schulalltag

„Geht’s Dir gut oder hast Du Kinder in der Schule?“ – Humoriger Nachmittag im Kub.

27. Januar 2020, 14:08 Uhr

Viele kennen das: Gute Noten in der Schule erfordern zu Hause die Hilfe der Eltern. Anke Willers, Journalistin und leitende Redakteurin der Zeitschrift „Eltern Family“, ist berufstätige Mutter von zwei Teenager-Töchtern, die nie schulische Selbstläufer waren. Am Sonnabend, 1. Februar, um 16.30 Uhr berichtet sie im Kultur- und Bildungszentrum (Kub) von ihren Erfahrungen mit dem Schulalltag und davon, wie Eltern sich ein Stück Gelassenheit zurückholen – humorvoll und ehrlich.

„Ich sage immer: Ich bin dreimal eingeschult worden – einmal selbst als Kind, und dann bin ich noch zweimal mit meinen Töchtern zur Schule gegangen. Und das war wahnsinnig anstrengend.“ Die erste Irritation kam für Anke Willers schon, als ihre Töchter noch im Kindergarten waren: Dort unterhielten sich Mütter beim Schultütenbasteln darüber, ob man das Kind noch auf die normale Grundschule um die Ecke schicken könne – oder ob zur optimalen Förderung nicht was Besseres nötig sei: eine private Alternativschule oder wenigstens eine öffentliche Schule mit einem besonders guten Ruf. Heutzutage fühlen sich Eltern zunehmend verantwortlich für den Bildungserfolg ihrer Kinder. Stillschweigend wird davon ausgegangen, dass zu Hause jemand – in den meisten Fällen die Mutter – hilft: bei Hausaufgaben, Referaten, Prüfungsvorbereitungen. „Kinder, die keine Coaches zu Hause haben, fallen oft hinten runter“, so Willers. Stimmen die Noten, dann haben sie alles richtig gemacht. Wenn nicht, kommen häufig die Selbstzweifel, Ratlosigkeit, ständiger Druck und gestörter Familienfrieden. „Bei uns haben die Noten und vor allem das gemeinsame Lernen zu viel Frust und Streit geführt.“

Was kann man dagegen tun? Entspannt bleiben, auch wenn’s schwer fällt und viel Kraft kostet. Anke Willers plädiert dafür, sich zunächst einmal vor Augen zu führen, dass fast alle Eltern von der Spirale des Schulwahnsinns betroffen sind, und sich nicht auch noch gegenseitig verrückt zu machen. Ein offener Austausch helfe Eltern, den eigenen Mittelweg zwischen Helfen und Machenlassen zu finden. Ihre eigenen Töchter haben inzwischen einen Abschluss: Die Große hat auf Umwegen über Realschule und Fachabi ihr Abitur gemacht, die Kleine mittlere Reife.

Karten gibt es in der Stadtinfo im Kub sowie an der Tageskasse.