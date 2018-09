Personalie bei der SPD-Fraktion Bargteheide: Hellweg gewählt : Anke Schlötel-Fuhlendorf gibt ihre Ämter ab

von shz.de

14. September 2018, 12:03 Uhr

20 Jahre im Dienste der Stadt: Anke Schlötel-Fuhlendorf gibt Ihre kommunalpolitischen Ämter per sofort ab. „Dieser Schritt ist mir nicht einfach gefallen. Aufgrund meines Referendariats bin ich die nächsten Jahre beruflich sehr stark eingebunden, so dass ich meinen politischen Verpflichtungen nicht nachkommen kann“, so die ehemalige stellv. Fraktionsvorsitzende und langjährige stellvertretende Bürgervorsteherin. „Meine Mandate übergebe ich an zwei sehr vertrauensvolle und engagierte Personen“, versichert Schlötel-Fuhlendorf. In der jüngsten SPD-Fraktionssitzung wurde Susanne Hellweg einstimmig als Nachfolgerin gewählt. Für den 2. stellv. Posten des Bürgervorstehers wird die SPD- Fraktion den jetzigen Ortsvereinsvorsitzenden Mehmet Dalkilinc vorschlagen: „Ich würde mich freuen, wenn die Stadtvertretung mir Ihr Vertrauen schenkt und ich diese Aufgabe mit viel Engagement erfüllen kann.“ Die Ausschussumbesetzung sowie die Wahl von Mehmet Dalkilinc werden für die Stadtvertretung am 27. September beantragt.