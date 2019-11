Fußball-Oberligist SV Eichede gegen Titelfavorit Phönix Lübeck nur Außenseiter

Sascha Sievers

15. November 2019, 09:03 Uhr

Eichede | Wenn Denny Skwierczynski vom 1. FC Phönix Lübeck spricht, dann schwingt der Respekt vor dem kommenden Gegner mit jedem Wort mit. „Das ist ein ordentliches Kaliber. Phönix ist die bestbesetzte Mannschaft in der Fußball-Oberliga“, sagt der Coach des SV Eichede, dessen Elf am Sonntag (14 Uhr) den Titelfavoriten zum Heimspiel empfängt.

Die Eicheder werden dann nach vier Begegnungen gegen das Quartett vom Tabellenende (drei Siege, eine Niederlage) ein ganz anderes Gefühl erleben – und als Außenseiter in die Partie gehen. „Das kann eine durchaus angenehme Rolle sein“, sagt Skwierczynski, der den Druck auf dem Gegner lasten sieht. Und obwohl Eichedes Coach die Gäste bestens kennt – nicht zuletzt, da er selbst von Januar 2017 bis Oktober 2018 dort als Manager und später Trainer aktiv war –, stellen sie doch in gewisser Weise eine Unbekannte dar. „Phönix hat eine Qualität im Kader, die ihnen ermöglicht, je nach Anforderung und Spielidee offensiv oder defensiv zu stehen“, rätselt der 45-Jährige, worauf er sein Team einzustellen hat. Es dürfte allerdings darauf hinauslaufen, dass der Tabellenzweite (37 Punkte, 52:18 Tore) gegen den Sechsten (28, 34:26) die Regie übernehmen und den Vorwärtsgang suchen wird.

Für die Gastgeber kommt es dann darauf an, frühe Gegentreffer zu vermeiden, um keine Hektik aufkommen zu lassen. Denn Skwierczynski weiß, dass sein Team vor allem dann Probleme bekommt, wenn es nicht nach Plan läuft. „Wir müssen daran arbeiten, in diesem Fällen mehr Ruhe und Geduld in unser Spiel zu bekommen“, fordert der 45-Jährige. Eichede ist gewarnt: Zuletzt überrollte Phönix Lübeck den PSV Neumünster mit 6:1 und führte bereits nach zwölf Minuten mit 2:0.

Derweil droht das Bruder-Duell zwischen Eichedes Ugur und Phönix’ Enes Dagli aufgrund einer Adduktorenzerrung des Lübeckers wie im Hinspiel (3:0 für Phönix) auszufallen.