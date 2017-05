Angeklagter voll schuldfähig

vergrößern 1 von 1 Foto: hok 1 von 1

Im Prozess um den Mord an einer 85-jährigen Lübeckerin hat ein psychiatrischer Gutachter dem Angeklagten volle Schuldfähigkeit bescheinigt. Der 48-Jährige sei zwar eine dissoziale Persönlichkeit, aber zur Tatzeit in vollem Umfang einsichts- und steuerungsfähig gewesen, so der Gutachter. Zuvor hatte eine Gerichtsmedizinerin bestätigt, dass das Opfer mit einem Kissen oder einer Decke erstickt wurde. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die 85-Jährige am 24. August 2016 im Stadtteil Buntekuh getötet zu haben, nachdem sie ihn bei einem Einbruch in ihr Haus überrascht hatte. Der Mann schweigt bislang zu den Vorwürfen. Der Prozess wird am 15. Juni fortgesetzt.

Radfahrer auf den Gehweg



Die Bauverwaltung gibt nach: Auf der Possehlbrücke dürfen Radfahrer den Gehweg im Baustellenbereich wieder befahren. Das Schild „Radfahrer absteigen“ wird durch „Radverkehr frei“ ersetzt. Das bedeutet: Radfahrer dürfen zwar fahren, „haben sich aber den Belangen des Fußgängerverkehrs unterzuordnen haben, da diese hier Vorrang haben.“



von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 24.Mai.2017 | 08:56 Uhr