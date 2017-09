Bad Oldesloe : Angeklagter: „Ich wollte mich rächen, war außer mir“

vergrößern 1 von 1 Foto: nie 1 von 1

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 21.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Immer wieder verbirgt der 22-jährige Angeklagte sein Gesicht in seinen Händen, schüttelt den Kopf und weint. Neben ihm sitzt sein Dolmetscher, denn er ist erst seit Mitte 2016 in Deutschland, spricht nur wenige Worte Deutsch. Mahmod K. ist angeklagt, einen 22-jährigen Asylbewerber aus dem Irak, mit dem er ein Zimmer in einer Unterkunft für Obdachlose in der Mommsen-Straße in Bad Oldesloe teilte, mit drei Messerstichen in Folge einer Auseinandersetzung getötet zu haben.

Das Opfer, das nur sporadisch in der Unterkunft wohnte, habe wie gewohnt seine Post abholen wollen, dabei sei es zum Streit gekommen. Die Kontrahenten seien mehrmals von Bewohnern des Hauses getrennt worden – jedoch vergebens. Am Ende verblutete der Iraker vor dem Gebäude. Rettungskräfte kämpften eine Stunde lang vergeblich um sein Leben. Der mutmaßliche Täter ließ sich noch vor Ort ohne Widerstand und nur mit einer Unterhose bekleidet festnehmen. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass der Angeklagte nicht in Notwehr handelte, es sich also um Totschlag handelt. Im Schwurgerichtssaal des Lübecker Landgerichts sind die Nebenkläger, zahlreiche Verwandte des Getöteten mit irakischer Staatsangehörigkeit, nicht anwesend.

Der Angeklagte stammt aus Afghanistan, siedelte aber in früher Kindheit in den Iran um, wo er Kindheit und Jugend in Teheran verbrachte. Am ersten Prozesstag erzählt Mahmod K. aus seinem Leben. Sein Vater war Landwirt, seine Mutter Hausfrau. Er hat noch vier weitere Geschwister. Er schildert seine Kindheit als schwierig, sei immer wieder von seinem Vater geschlagen worden, es sei zu Streitigkeiten gekommen. Im Iran sei ihm ein Schulbesuch verwehrt worden, stattdessen habe er viele Jahre – schon als Kind – in einer Fabrik für Besen und Schaufeln gearbeitet. Lesen und Schreiben sei für ihn trotz der Koranschule und einigen abendlichen Lernstunden bis heute schwierig. Das genaue Geburtsdatum und das seiner Geschwister sei ihm nicht bekannt. Sein Vater habe ihm eine Heirat mit einem Mädchen verweigert. Freunde hätten ihn dann dazu überredet, nach Deutschland zu flüchten.

Sie hätten vom Himmel auf Erden geschwärmt, doch nichts hätte sich bewahrheitet. Er sei über die Türkei eingereist, sein bester Freund habe ihn jedoch in Deutschland im Stich gelassen und sei wieder in sein Heimatland zurückgekehrt. Er habe sich einsam gefühlt und immer wieder zu Drogen gegriffen. Mehrmals sei er in psychiatrischer Behandlung gewesen – vor allem wegen seiner Zerstörungswut aufgrund des Verlustes. Heroin, Marihuana, Kokain und Crack habe er immer zu Anfang des Monats in Hamburg besorgt – für wenig Geld. Bereits im Iran habe er seine Sucht durch An- und Verkauf von Drogen finanziert. Damals habe er Shisha mit chemikalischen Zusätzen geraucht. Über seine mit ihm geflüchteten fünf Freunde sei er an die Kontakte zur Drogenszene in Hamburg gekommen. Unter Drogen habe er Stimmen gehört und Selbstgespräche geführt. Es sei ein Fehler gewesen, hierher zu kommen. „Als ich nach Deutschland kam, habe ich fast alles genommen“ erinnert er sich. Am Tattag habe er wie gewohnt eine Vierteltablette Subutex – eigentlich ein Medikament zur Suchtbekämpfung – eingenommen. Er sei „schlecht drauf“ gewesen, weil er zurück nach Afghanistan wollte, es aber immer nicht geklappt habe. Vom Tattag an seien es noch zehn Tage bis zu seiner mutmaßlichen Abschiebung gewesen – zu lange und zu frustrierend für ihn.

Als das Opfer Ali A. in das gemeinsame Zimmer gewollt habe, um wie gewohnt nach seiner Post zu fragen, sei er verärgert gewesen. Man habe sich „sprachlich nicht richtig verstanden“. Er spreche Persisch, das Opfer Arabisch. Der Iraker sei stärker gewesen, habe ihn fast zu Tode geprügelt. Daraufhin habe er nach allem gegriffen, was griffbereit gewesen sei und mit Pfannen und anderen Utensilien in Richtung Opfer geworfen. „Ich wollte mich rächen und war außer mir“, gesteht er unter Tränen. Er habe aber niemals die Absicht gehabt, seinen Kontrahenten zu töten. Trotz der Trennung durch einen Mitbewohner sei der Streit weiter eskaliert, das Opfer sei nach draußen geflüchtet, sei dann aber wieder auf ihn zugekommen. Er habe zuvor in der Küche ein Messer gegriffen und könne sich nur noch daran erinnern, wie beide zu Boden fielen und er dem Iraker einen Stich in sein Bein versetzt habe. Er könne sich die tödliche Verletzung am Hals nicht erklären.

„Ich weiß nur noch, dass ich auf Ali war und dass er blutete“, sagt der Afghane aus. Der Vorsitzende Richter Christian Singelmann zeigt ihm ein Foto vom Tatmesser. „Ja, das ist es“, gibt der Angeklagte zu und weint erneut. „Wie soll ich das meinem Gott erklären?“ fragt er. „Hätte ich die Tat im Iran begangen, wäre ich längst tot.“ In der U-Haft, berichtet Mahmod K., seien die Gedanken an seine Tat schlimmer gewesen als die Entzugserscheinungen.



>Der Prozess in Lübeck wird fortgesetzt.