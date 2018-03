An Kindergärten und Schulen kneift es

Zu wenig Räume und Sanierungsstau: Ahrensburg berät Schulentwicklungsplan bis 2021

von shz.de

22. März 2018, 12:31 Uhr

Mehr Engagement der Stadt bei der Sanierung der zum Teil in die Jahre gekommenen Schulen und mehr Kitaplätze fordert jetzt die FDP-Fraktion. Vor der nächsten Stadtverordneten-Versammlung (26.3., 19.30 Uhr, Reithalle) heißt es in einer Mitteilung: „An der desaströsen Situation der Ahrensburger Bildungseinrichtungen wird auch der Schulentwicklungsplan 2027 bis 2021, der am Montag beraten werden soll, wenig ändern.“ „Rund 330 Kinder warten auf einen Kitaplatz“, erklärt Wolfgang Schäfer (FDP) vom Bildungs- , Kultur- und Sportausschuss, „den steigenden Schülerzahlen und den immer neuen pädagogischen Herausforderungen muss endlich Rechnung getragen werden.“ Vor allem am Heimgarten-Schulzentrum sei der Sanierungsstau immens, aber auch an den Schulen Am Aalfang und Hagen klemmt es. „Dort brauchen wir dringend mehr Räume für die nachschulische Betreuung, so Robert Tessmer vom Fachbereich Schulen der Verwaltung. „Die Probleme fangen damit an, dass wir die Schule Hagen aus statischen Gründen nicht aufstocken können, an diese Möglichkeit hat beim Bau der Schule niemand gedacht.“

In Ahrensburg gibt es 179 Unterrichtsräume, davon 138 Klassenräume für 4004 Schüler. Die Anzahl der Gruppenräume ist nicht ausreichend, an den Schulen Aalfang, Hagen, Gemeinschaftsschule Heimgarten und Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule fehlen insgesamt 20 Räume. Für die Grundschule Am Hagen soll 2019 ein Ausbaukonzept erstellt werden.