Reinfeld : An die Riemen!

„Es herrscht schon manchmal ein harscher Ton beim Trainieren auf dem Herrenteich“, sagt Nadja Benecke mit einem Augenzwinkern. Gemeinsam mit drei weiteren Mitgliedern des Handelsvereins Reinfeld (HVR) trainiert sie mehrmals wöchentlich für das Reinfelder Rudervergnügen, das zeitgleich mit dem Karpfenfest stattfindet.

„Wir wurden damals gebeten, das Rudervergnügen als Attraktion beim Karpfenfest zu organisieren“, erinnert sich der neue Vorsitzende der Reinfelder Rudergemeinschaft (RRG), Peter Luckow. Seit 2009 ist die Regatta ein voller Erfolg auf Reinfelds Traditionsfest. Insgesamt organisiert der Verein bereits das 13. Mal das Rudervergnügen – mit Erfolg und immer wieder neuen Mannschaften. Diesmal sind vier reine Frauenmannschaften dabei. „Das finden wir ganz besonders schön“, so Luckow. Bei den Frauen wird am Ende eine Sekunde – etwa eine Bootslänge – abgezogen, damit sie eine reelle Chance haben, gegen die Muskelkraft der Männer zu bestehen.

An diesem lauen Sommerabend – die Gig-Vierer spiegeln sich beim Gleiten über den Herrenteich im Wasser – hat die Mannschaft des HVR viel zu tun. Es ist die siebte und noch immer nicht letzte Trainingseinheit vor der Ruderregatta. Gemeinsam tragen sie den Vierer aus dem Bootshaus auf den Steg. Es folgen die Skulls. Die Sitze auf die richtige Länge einstellen, die Skulls befestigen – die Mannschaft weiß schon ganz genau, wie es geht. Beim Einsteigen wackelt es bedenklich, aber alle vier bleiben trocken. Trainiert werden die Vier von Peter Luckow, der als Steuermann fungiert. Nadja Benecke ist die Schlagfrau, nach der sich alle richten müssen. „Sie gibt den Rhythmus vor“, erklärt Klaus Dolling, zweiter Vorsitzender der RRG. Eigentlich sei die Bugfrau, in diesem Fall Christiane Woyciechowski, fürs Steuern zuständig, doch in diesem Fall übernehme das der Steuermann. So ganz klappen will es noch nicht mit dem simultanen Rudern. Imme wieder muss der Vorsitzende Instruktionen geben.

„Das ist heute kein guter Tag“, hört man ihn bis zum Bootshaus rufen – ein harscher Ton eben. Doch nach einigen Minuten hat der Vierer seinen Rhythmus gefunden und gleitet sichtlich ruhiger und somit auch schneller in Richtung Naturschutzgebiet. Das hat dann doch noch gut geklappt, obwohl vor dem Training noch niemand in einem Ruderboot gesessen hat. Übung macht halt den Meister. Am Ende sind die vier HVR-Mitglieder müde, aber glücklich. „Allmählich bekommt man ein immer besseres Gefühl für das Boot und den gleichmäßigen Rhythmus“, sagt Julia Lüdt. Das können ihre Teamkollegen nur bestätigen. „Gut gemacht“, lobt auch Peter Luckow und hat die Anfangsschwierigkeiten der „Neulinge“ längst vergessen.

Sieben bis zehn Kilometer kann so eine Trainingseinheit umfassen – je nach Kondition und Können der Ruderer. Anfänger erreichen meist sieben Kilometer, erfahrene Ruderer schaffen zehn Kilometer locker in einer Stunde. Außerdem komme es ja nicht nur aufs Gewinnen, sondern vor allem auf den Spaß an, so Dolling. So ein Training schweiße schon zusammen. So werde aus einer bunt zusammengewürfelten Mannschaft schnell ein Team, das an einem Strang ziehe – und das nicht nur zwangsweise. 400 Meter umfasst die Regattastrecke von der Seepromenade bis zum Bootshaus. Aus Sicherheitsgründen kann das Ziel nicht die Seepromenade sein, erklärt Luckow, denn man wolle schließlich nicht, dass ein Boot vor der Ufermauer nicht mehr stoppen könne. Am Bootshaus könnten sich die Teilnehmer „ausrollen“ lassen.

An den Start gehen sechs Mannschaften: Zwei Boote der Reinfelder Firma Camfil – einmal Frauen, einmal Männerd – die Hamburger Drahtseilerei aus Bad Oldesloe (Männer), ein Boot der Havighorster Vogelschießerinnen, ein gemischtes Team des Reinfelder Handelsvereins und ein Boot mit Mitarbeiterinnen der Reinfelder Stadtverwaltung. Da haben die Frauen tatsächlich gute Chancen – auch weil die starken Mannschaften der Ev. Kirchengemeinde und der Feuerwehr diesmal nicht an den Start gehen.

Da nicht nur das schnellste Boot, sondern auch die originellste Kostümierung prämiert wird, haben sich alle Mannschaften ein besonders schrilles Outfit ausgedacht. „Das verraten wir aber noch nicht“, so Woyciechowski. Auch Stephan Kruse vom Team der Stadtverwaltung hält sich da bedeckt. Schließlich solle es ja auch eine Überraschung für die Zuschauer sein.

>Das Reinfelder Rudervergnügen findet während des Karpfenfestes am Sonnabend, 2. September, ab 14 Uhr auf dem Herrenteich zwischen Seepromenade und Bootshaus statt. Dort sind Besucher herzlich eingeladen, bei Kaffee und Kuchen die Rennen zu beobachten. Die Siegerehrung ist um 18.30 Uhr auf der großen Bühne des Karpfenfestes. Weitere Informationen: r www.reinfelder-rudergemeinschaft.de.









von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 24.Aug.2017 | 13:06 Uhr