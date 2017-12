An der Bahnunterführung Lohe geht von morgen an nichts mehr

vergrößern 1 von 1 Foto: meier 1 von 1

– Nach neueren Informationen wird die Bahnunterführung der Lohe in Bargteheide von Mittwoch, 13. Dezember, bis zum Montag, 15. Januar, komplett gesperrt. Die Brückenträger müssen rasch erneuert werden. „Das ist bei einer halbseitigen Sperrung leider nicht möglich“, so Bauamtsleiter Jürgen Engfer in der Stadtvertretung, „wir waren selbst davon überrascht.“ Es sei aber aus Sicherheitsaspekten unausweichlich. Ursprünglich sollte an den Werktagen nur halbseitig gesperrt werden. Der Bahnverkehr soll mit verminderter Geschwindigkeit im Brückenbereich aufrechterhalten werden. Für den Güterverkehr wird es allerdings Einschränkungen geben.

Damit stehen schwierige Verkehrstage für alle bevor, die in Richtung Osten möchten. Einen ganzen Monat lang geht das nur noch über die Bahnbrücke zum Tremsbütteler Weg und durch die Wohngebiete. „Die Umleitung wird ausgeschildert und im Struhbarg ein Halteverbot angeordnet“, so Engfer. Stadtvertreter Torsten Klostermeier regte weiträumige Umleitungen an: „Schon in Hammoor und Tremsbüttel müsste das beginnen, sonst droht uns ein Chaos.“ Die Sperrung der Jersbeker Straße soll indes zum 13. Dezember aufgehoben werden.