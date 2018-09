Elmenhorst : Ampel für B 75-Kreuzung

Jahrelang hatte die Verkehrsaufsicht eine Ampel an der Kreuzung abgelehnt.

23. September 2018, 12:54 Uhr

Gute Nachricht für Eltern und staugeplagte Autofahrer in Elmenhorst: Die Kreuzung der Bundesstraße mit der Elmenhorster Straße soll eine Ampel bekommen. Das hat Bürgermeister Norbert Ohl von der Kreisverwaltung erfahren: „Es wurde eine entsprechende Anordnung an die Verkehrsaufsicht erlassen.“ Mehrere Jahre hatte sich eine Elterninitiative für eine Fußgängerampel an der Kreuzung eingesetzt. Mit einer Vollampel könnten auch die Staus reduziert werden. „Viele Autofahrer sind über Nebenstraßen wie der Alten Dorfstraße ausgewichen“, sagt Ohl. Diese Argumente hatte er mit Katrin Nietschke, der Leiterin der Bürgerinitiative in der Kreisverwaltung vorgetragen. „Bisher hatten wir damit immer auf Granit gebissen, jetzt hat sich der Kreis bewegt“, sagt Ohl. Geplant ist auch der Umbau der Ampel an der Kreuzung der Bundesstraße mit der Sülfelder Straße. Dort soll die Schaltung so verändert werden, dass Fußgänger die Straße überqueren können. Dafür wird die Bedarfsampel zwischen den beiden Kreuzungen abgebaut. Wann die neue Ampel aufgebaut wird, steht noch nicht fest. „In diesem Quartal rechne ich nicht mehr damit“, sagt Ohl, aber bis zum Frühjahr. Näheres will er in der Gemeindevertretung heute um 19.30 Uhr im Mehrzweckhaus berichten.Weitere Themen sind der Neubau des Feuerwehrhauses und der B-Plan Ortsmitte (Antrag der BGE) sowie geplante Hundekotbeutelstationen.