Ammersbek: Kinozeit im Pferdestall

von shz.de

18. Oktober 2018, 16:28 Uhr

Der Ammersbeker Kulturkreis (AKK) zeigt am Donnerstag, 25. Oktober, ab 20 Uhr im Pferdestall, Am Gutshof 1, einen besonderen literarischen Film. Kino im Pferdestall findet statt des Literaturcafés statt. Hierbei handelt es sich um die großartige Verfilmung eines Gesellschaftsromans von Theodor Fontane (1819-1898), von dem Thomas Mann einmal sagte, dieser Roman sei der beste deutsche Roman seit Goethes „Wahlverwandtschaften“.

Fontane fand die Anregung zu diesem Werk während seiner Tätigkeit als Journalist. Damals wurde in den Zeitungen ausführlich über das Duell zwischen einem preußischen Offizier und einem Amtsrichter berichtet. Der Offizier bezichtigte den Amtsrichter des Ehebruchs und erschoss ihn im Duell. So auch im Film: Der eigenwillige Filmemacher Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) schuf dieses mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnete Meisterwerk. Die brillante Schauspielerin Hanna Schygulla (kleines Foto) spielt darin die 17-jährige Tochter aus adeligem Hause, die auf den wohlgemeinten Rat der Mutter einen viele Jahre älteren Mann heiratet. In ihrer Ehe fühlt sie sich todunglücklich – stets alleingelassen von ihrem Mann. Sie beginnt ein Verhältnis mit einem preußischen Offizier. Jahre später findet ihr Ehemann die Liebesbriefe seiner Frau, fordert den Offizier zum Duell und erschießt ihn. Seiner Frau kann er nicht verzeihen und lässt sich scheiden. Die arme Frau zerbricht in ihrem Kummer, findet aber erst wieder Aufnahme bei den Eltern, als sie bereits todkrank ist.

Fassbinder zeigt auf großartige Weise, wie ein junger Mensch an den standesgemäßen Konventionen des damaligen preußischen Staates zugrunde geht. Eintritt frei. Spenden erbeten.