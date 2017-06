Amerikanische Faulbrut bei Bienen im Kreis

Nachdem in einem Bienenstand in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn am 1. Juni der Ausbruch der „Amerikanischen Faulbrut“ amtlich festgestellt worden ist, wird das Gebiet in einem Umkreis von drei Kilometern um den befallenen Bienenstand gemäß 10 Abs. 1 Bienenseuchen-Verordnung zum Sperrbezirk erklärt. Die Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung wurde auf der Internetseite des Kreises Stormarn bekanntgemacht und kann dort nachgelesen werden. Eine kartografische Darstellung kann der Allgemeinverfügung ebenfalls entnommen werden. Für weitere Rückfrage steht auch der Fachdienst Recht und Veterinärwesen des Kreises Stormarn unter der Rufnummer (04531) 160/1425 gerne zur Verfügung.







von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 06.Jun.2017 | 10:44 Uhr