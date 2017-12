Barkhorst : Alte Schule soll neuem Kindergarten weichen

vergrößern 1 von 1 Foto: gus 1 von 1

Die Lasbeker Kommunalpolitiker haben jetzt in Sachen Kindergartenerweiterung Nägel mit Köpfen gemacht, damit die dringend notwendigen Zuschussanträge gestellt werden können. Für ihr Vorhaben rechnet die Gemeinde mit Kosten in Höhe von 1,85 Millionen Euro. Auf dem Gelände in Barkhorst befindet sich derzeit die Alte Schule, in der eine Krippengruppe und im Obergeschoss eine Wohnung untergebracht sind. Dazu gibt es noch ein Kindergartengebäude für zwei Elementargruppen. Der Kindergarten läuft unter der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes. Nach den Plänen der Kommunalpolitiker soll sich baulich so einiges ändern. Die alte Schule soll abgerissen werden, damit dort ein Kindergartenneubau für drei Gruppen entstehen kann. Der vorhanden Kindergarten, in dem jetzt zwei Elementargruppen untergebracht sind, soll so umgebaut werden, damit dort eine Krippen- und eine altersgemischte Gruppe Platz finden.

„Insgesamt schaffen wir so 35 neue Betreuungsplätze“, sagt Bürgermeister Harald Lodders. Die Anzahl der neuen Betreuungsplätze ist für die Gemeinde wichtig, da davon die erwarteten Zuschüsse abhängen. Die Politiker hoffen auf einen Betrag von 22 000 Euro pro neuen Betreuungsplatz. Insgesamt wären das 770 000 Euro. „Ob und wie viel Fördermittel fließen, wissen wir nicht. Klar ist aber, ohne Zuschüsse können wir nicht bauen“, so Lodders. In den geschätzten Kosten von 1,85 Millionen Euro ist auch bereits das notwendige Inventar mit enthalten, so dass die Gemeinde trotz Zuschüsse noch rund eine Million Euro finanzieren muss.

Jetzt muss die Gemeinde mit ihrer weiteren Planung abwarten – bis klar ist, ob sie Fördermittel für ihr Vorhaben erhält. „Im Moment werden einige Kindergartenneubauten geplant und alle wollen natürlich etwas von den Fördermitteln abhaben“, betont der Bürgermeister.