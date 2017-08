Bad Oldesloe : Alles im grünen Bereich

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Robben, Insekten oder auch Krokodile – sie waren am Sonnabend die Stars im Oho-Kino in der Kreisstadt. Und diese tierischen Protagonisten erfreuten sich größerer Beliebtheit als so mancher Streifen mit Hollywoodgrößen wie Tom Cruise oder Emma Stone. Denn der 150-Sitze-Saal des seit wenigen Wochen wieder eröffnete Kinos war bis auf den letzten Platz gefüllt. Ermöglicht wurde das besondere Kinoerlebnis durch die seit Jahren erfolgreich eingespielte Kooperation des internationalen „Green Screen Naturfilmfestival“ Eckernförde mit dem Stormarner Tageblatt und eben dem Oho-Kino mit seinem alten und neuen Leiter Heinz Wittern (siehe Artikel unten).

Heinz Wittern stand zwischenzeitlich sichtbar stolz und zufrieden am Eingang des schmucken Saales und betrachtete das bunte Treiben im Lichtspielhaus. Es war die erfolgreichste Stippvisite des Green Screen Naturfilmfestivals in der Kreisstadt. Das stellte auch Tageblatt-Redaktionsleiter Stephan Poost zufrieden fest: „Wir freuen uns riesig, dass wir auf eine so große Resonanz stoßen. Das zeigt, dass wir mit diesem Angebot genau den Nerv getroffen haben. Die Oldesloer freuen sich auf die Naturfilme und natürlich auch darüber, dass wir nun wieder im Kino zu Gast sind.“

Im Vorjahr hatte das OHO-Kino nicht zur Verfügung gestanden. „Wir waren damals daher schweren Herzens ins Bürgerhaus ausgewichen. Es war gut, dass das als Alternative möglich war. Aber es kam dort natürlich nicht die Stimmung auf wie hier. Auch technisch ist ein Bürgerhaus ja nicht mit einem modernen Kino zu vergleichen“, so Poost. Weder er noch Kino-Chef Wittern konnten sich indes erinnern, dass hier beim Naturfilmfestival Green Screen Besucher

hatten abgewiesen werden müssen. „Es tut mir auch total leid, aber wir haben strenge Auflagen und können daher nicht 20 Stehplätze oder so anbieten“, erklärte Wittern enttäuschten Besuchern, die keine Platz mehr fanden. Ganz pragmatisch fanden er und Tageblatt-Redaktionsleiter Poost gemeinsam mit den Green Screen Organisatoren eine Lösung: „Wir werden nächste Woche am Sonnabend, 26. August, ab 11 Uhr nochmal die drei Filme zeigen“, versprach der Kinochef eine zweite Naturfilm-Runde.

Zu sehen geben wird es dann, genau wie am vergangenen Sonnabend, die Filme „Die Wilde Ostsee – Von Finnland bis Schweden“, „Terra X: Eine Erde, viele Welten – der Dschungel“ und die Insekten Dokumentation „Biene Majas wilde Schwestern“. Anschließend darf per Wahlschein abgestimmt werden. Denn bei „Green Screen“ ist das Publikum zugleich auch stets ein bisschen Jury, wenn es um den Publikumspreis geht. Es wird eine spannende Wahl, das Publikum hatte nämlich unterschiedliche Favoriten, wie beim Plausch im Foyer zun vernehmen war.

Irene Ulrich vom Förderverein des Naturfilmfestivals berichtete kurz ein wenig über das Hauptevent, das vom 13. bis 17. September in Eckernförde stattfindet. Generell habe es ein paar Änderungen beim Festival gegeben. Nach zehn Jahren an der Spitze hat Gerad Grote die Leitung des Festivals abgegeben. Übernommen hat Dirk Steffens, der vielen Dokumentationsfans vor allem durch Terra X im ZDF bekannt ist. „Steffens bringt nun neue eigene Ideen mit. Er ist natürlich durch Terra X auch vielen Filmern bekannt und erstklassig vernetzt“, so Ulrich.

>Neuauflage von „Green Screen“ in Bad Oldesloe am Sonnabend, 26. August im OHO Kino ab 11 Uhr.

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 20.Aug.2017 | 16:31 Uhr