Stormarner Wochenschau : Alles dreht sich um die Innenstadt

Abgefahren

Plötzlich ploppt ein Thema hoch und man kann sich nur verwundert die Augen reiben. Ein Geschäftsmann in der Oldesloer Hindenburgstraße sorgt sich um die Mitarbeiter eines Gerüstbauunternehmens, die so viele Teile schleppen müssen, weil sie nicht in die Hindenburgstraße fahren dürfen.

Wohlgemerkt, nicht diejenigen, die schleppen müssen, beschweren sich, sondern ein Geschäftsmann, der nicht genannt werden möchte. Und schuld sind natürlich die Poller. Volkes Zorn fährt hoch wie eben jene Poller. Hartmut Jokisch von den Grünen verweist quasi als Rechtfertigung auf Lieferzeiten. Matthias Rohde (FBO) nutzt die Gelegenheit zu betonen, seine Fraktion sei dagegen gewesen und sowas komme dann halt dabei raus ... Da kann man sich nur irritiert an der Stirn kratzen und fragen: Wisst ihr eigentlich, was ihr beschlossen habt?

Jetzt mag der eine oder andere komisch aus der Wäsche gucken, deshalb sei es hier noch mal erklärt. An der rechtlichen Situation zum Befahren der Fußgängerzone hat sich nichts geändert. Was jetzt dank der Poller nicht mehr möglich ist, war schon vorher verboten. Es gab nur keine Möglichkeit, es durchzusetzen. Zur Erinnerung: Die Stadt ist nur für ruhenden Verkehr zuständig und die Polizei lässt sich nur extrem selten blicken. Mit oder ohne Poller – in der Hindenburgstraße gab und gibt es keine Lieferzeiten. Es war schon immer verboten, dort rein zu fahren (außer für einige Anlieger). Auch vor Einbau der Barrieren hätte sich der Gerüstbauer also (rechtzeitig) um eine Ausnahmegenehmigung kümmern müssen.

Abgemacht

Abgeschlossen

von Andreas Olbertz

erstellt am 02.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Es grenzt an ein Wunder, ein Weihnachtswunder gewissermaßen. Oldesloe soll also in diesem Jahr endlich einen richtigen, traditionellen Weihnachtsmarkt bekommen. Ein Wunsch, der die Oldesloer schon lange umtreibt. Nichts gegen den kleinen Markt am Mühlrad. Der ist schön, schnuckelig und gemütlich, aber eben nur ein paar Tage. Vergangenes Jahr hätte Oldesloe ja schon einen Markt haben können, aber der soll vergaberechtlich nicht zulässig gewesen sein. Also Ausschreibung, Verhandlungen, das volle Programm und jetzt kam weißer Rauch aus dem Rathausschornstein. Der Eventbetrieb Hagen hat den Zuschlag erhalten. Sebastian Hagen veranstaltet seit diesem Jahr bereits die verkaufsoffenen Sonntage in der Stadt. Ja ... bis Dezember bleibt die Vorfreude und dann sehen wir mal weiter.Ja, es gibt Kritiker und es muss ja nicht jeder das, was Angela Dittmar und Nicole Brandstetter mit ihrer Agentur auf die Beine gestellt haben unbedingt mögen. Aber die beiden haben unzweifelhaft etwas bewiesen: In Oldesloe geht also doch was gemeinsam! Vermutlich steckt da ein ziemlich hoher, unermüdlicher persönlicher Einsatz hinter. Wenn man es will, geht es also. Mit dem Luscher-Heft hat die Einkaufskampagne jetzt einen würdigen Abschluss bekommen. Das Buch ist professionell gemacht, das kann sich sehen lassen, das nehmen die Kunden bestimmt gerne in die Hand. War es das jetzt? Hoffentlich nicht! Der Schwung dieser Kampagne darf jetzt nicht verpuffen, sondern sollte tunlichst unter dem Dach des neue Wirtschaftsvereins nahtlos fortgeführt werden. Ein Fundament ist gelegt, darauf kann aufgebaut werden.