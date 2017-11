Bad Oldesloe : Alles andere als üblich

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Es spiegelt die besondere Atmosphäre und die vielfältigen Möglichkeiten des Kubs wider: Das neue Programm der kommenden Spielzeit von Januar bis Juli 2018. „Ich glaube, wir haben uns für das richtige Konzept entschieden“, resümiert Kulturmanagerin Inken Kautter stolz den fertigen Veranstaltungsplan. Der Weg dorthin führe weg von dem, was früher üblich war, sei aufwendig, verlange kleinteiliges Denken, und den Mut Ungewöhnliches auszuprobieren und nicht immer nur die „sicheren Nummern“ zu zeigen, sagt Kautter. In dieser Art der Programmentwicklung sei das Kub „voll auf der Höhe der Zeit“.

Erstmalig umfasst das Programm sechs Monate und nicht wie zuvor ein Vierteljahr: „Damit können die Kulturbesuche schon bis zum Sommer geplant werden“, so die Leiterin des Kub. 96 Veranstaltungen einer bunten Mischung aus Theater, Kabarett, Musik, Filmen, Lesungen und besonderen Formaten für Jung und Alt warten auf Kulturbegeisterte. Die beständigen Besucherzahlen aus den vergangenen Monaten lassen auch für die Zukunft auf eine gute Resonanz hoffen.

Einige der vielfältigen Highlights im Programm sind das Hamburger Improtheater „Steife Brise“, Kabarettist Horst Schroth oder der außergewöhnliche Reisevortrag der Hoepner-Zwillinge, die ihre Reise „Zwei um die Welt – in 80 Tagen ohne Geld“ vorstellen. Die beiden Filmreihen „Kino am Nachmittag“ und „Film und Diskussion“ werden fortgesetzt und geben dem Programm neben unterhaltsamen Stücken wie „Ziemlich beste Freunde“ auch einen politischen Dreh mit beispielsweise der Romanverfilmung „Die Blechtrommel“. Für Kinder wird es unter anderem das Märchenkonzert „Peter und der Wolf“ und „Petersson und Findus“ im Rahmen der Stormarner Figurentheatertage zu sehen geben.

Die Kulturmanagerin betont besonders die Rolle des Ehrenamtes für das neue Programm: Ohne das Engagement sämtlicher externer Anbieter seien eine Vielzahl von Veranstaltungen in dem Maße nicht möglich. Auch im kommenden Jahr wird es wieder vielfältige Kooperationen unter anderem mit der Oldesloer Musikschule, der Oldesloer Bühne, der Volkshochschule und „Klngstdt“ geben, in deren Rahmen bisherige Formate weitergeführt werden können. Zu nennen ist beispielsweise die Musikreihe „Big City light“ des „Klngstdt“-Fördervereins, der „ein gutes Beispiel für die Nachwuchsförderung“ sei, so Kautter (siehe rechts). „Wir möchten aber nicht nur Jugend auf der Bühne, sondern auch vor der Bühne“, ergänzt Klngstdt-Vorsitzender Patrick Niemeier, weshalb die ermäßigten Preise besonders jugendfreundlich gestaltet seien. Hervorzuheben ist ebenfalls „Mary Stolpe vorm Wortgericht“ als offenes Bühnenstück, bei dem sich Wortkünstler oder Musiker beteiligen können. Im Musikbereich kann zudem dank Sponsoring die „Welt kapelle“ auftreten, bei der Musiker aus Afghanistan, Syrien, dem Irak, Zypern und Deutschland singen, musizieren.

Das neue Kub-Programm wagt auch ungewöhnliche Formate: „Eine besondere Perle ist der Tanztee“, erläutert Tim Knackstedt vom Sachbereich Kultur. Bei dieser Veranstaltung wird es zunächst einen Einsteigerkursus im „Lindy Hop“ geben, bevor anschließend bei Tee, Kaffee und Kuchen zu Gesang und Pianoklängen aus den 1930er bis 50er Jahren von Christoph Wiatre getanzt werden kann. Ob Theater, Kabarett, Musik oder Lesung: „Was wir können sind die kleinen Formate, mit nahem und unmittelbarem Kunsterleben“, fasst Inken Kautter das Programm zusammen. Erhältlich ist es ab sofort bei den üblichen Auslagestellen sowie online unter www.kub-badoldesloe.de.