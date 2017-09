Bad Oldesloe : Alle für den Frieden

vergrößern 1 von 1 Foto: nie 1 von 1

Sie wollen ein Zeichen setzen gegen Rechtspopulismus , vor allem aber für den Frieden. Rund 100 Demonstranten zogen Freitagnachmittag durch die Oldesloer Innenstadt. Aufgerufen hatte das „Bündnis gegen Rechts“ der Kreisstadt, ein loser Zusammenschluss von Menschen aus Parteien, Gewerkschaften und Vereinen. „Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, um zu zeigen, dass wir eine bunte, friedliche Welt wollen. Hier in Bad Oldesloe und überall“, sagte der Sprecher des „Bündnis gegen Rechts“, Walter Albrecht (2.v.r). In ihren Ansprachen warben ,neben Bürgerworthalter Rainer Fehrmann, Vertreter von Die Linke, Die Grünen, SPD und CDU für den Frieden. Auch die evangelische Kirche und ein Vertreter der Oldesloer Moschee richteten einen Appell an die Zuhörer.