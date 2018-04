Alibi unklar – Spuren nicht verwertbar

Prozess gegen 54-Jährigen wegen Raubes vor dem Schöffengericht Ahrensburg vertagt

von shz.de

19. April 2018, 16:38 Uhr

Für die Ermittler schien dieser Fall schnell klar zu sein. Etwas vorschnell vielleicht, wie sich jetzt vor dem Schöffengericht Ahrensburg herausstellte. Wegen Raubes musste sich ein 54-Jähriger verantworten, der im vergangenen Jahr noch in Bargteheide wohnte. Er soll am 19. September 2017 den Wirt einer dortigen Eckkneipe beraubt haben.

„Der Dieb hat das Fenster des Hinterzimmers eingetreten, in dem ich schlief“, sagt der Wirt aus. Dann habe sich der Eindringling auf den Schlafenden gesetzt, ihn ins Gesicht geschlagen und gezielt das Portmonee aus seiner Gesäßtasche gezogen. Danach sei er durch das Fenster geflüchtet. In der Brieftasche hätten sich etwa 2500 Euro befunden, mehrere Tageseinnahmen und eine Mietzahlung. „Und alle meine Papiere, die musste ich alle neu beschaffen“, klagt der Wirt. Seinen Schaden habe mittlerweile die Versicherung ersetzt.

Er hatte damals ausgesagt, den Angeklagten wiedererkannt zu haben. Vor dem Schöffengericht schränkt er indes ein: „Das Gesicht habe ich nicht gesehen, der Dieb hatte nur die gleiche Statur und dieselben Klamotten an wie der Angeklagte.“ Der habe sich am Tatort ausgekannt, weil er zuvor für ihn eben dieses Hinterzimmer aufgeräumt und gesäubert hatte. Danach hatten sie sich zerstritten.

Der Angeklagte bestreitet die Tat. „Ich war zu der Zeit obdachlos und habe bei einem Kumpel in Bargteheide übernachtet. Wir haben Koks geraucht und Alkohol konsumiert. Am Morgen bin dann zur Entgiftung ins Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus gefahren.“ Von dem Bekannten weiß er nur den Spitznamen. Dieser sei aber bei der Polizei bekannt, sagt ein Polizist aus, den richtigen Namen kenne er aber nicht. Er will jetzt auf der Dienststelle nachforschen.

Zwar hatte die Kripo am Tatort Spuren und Fingerabdrücke gesichert, doch vom Angeklagten hatte sie keine Fingerabdrücke genommen. Auch waren diese Spuren bis zur Verhandlung noch nicht ausgewertet. Das rächt sich jetzt. Der Angeklagte kann sein Alibi nicht beweisen, die Staatsanwaltschaft hat keine verwertbaren Spuren. Der Vorsitzende Richter ordnet deshalb eine Vertagung an.

Ob die Spuren innerhalb der Verfahrensfrist von drei Wochen noch auswertbar sind, bezweifelt der Staatsanwalt: „Wir haben gerade ein noch viel gravierenderes Verfahren, bei dem die Auswertung fünf Wochen dauern wird.“

Jedenfalls wird ein Fortsetzungstermin für den 9. Mai verkündet. Der Angeklagte begibt sich danach umgehend und freiwillig zur Kripo, um seine Fingerabdrücke abzugeben.