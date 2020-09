Trauer in Reinfeld : Albrecht Werner: Immer im Einsatz für andere

Reinfeld hat ihm viel zu verdanken: Trauer um Albrecht Werner – er verstarb mit 73 Jahren.

Avatar_shz von Frauke Schlüter

29. September 2020, 10:35 Uhr

Am 22. September verstarb nach schwerer Krankheit ein bekanntes Gesicht der Karpfenstadt: Albrecht Werner. „Mit Albrecht Werner verlieren wir ein beeindruckendes Beispiel für Fürsorge und Mitmenschlichkeit, ebenso wie für die Beschäftigung mit Reinfeld in Vergangenheit und Gegenwart“, so Bürgervorsteher Gerd Herrmann tief betroffen. Immer sei er im Einsatz für andere gewesen. Albrecht Werner wurde 73 Jahre alt.

2012 gründeten Albrecht Werner, Gerd Herrmann und andere Mitstreiter den Kriminalpräventiven Rat, in dem die Mitglieder sich mit rechten Umtrieben beschäftigten. Nach einer publikumswirksamen Aktion mit der Entfernung von Aufklebern rechtsextremen Inhaltes von Laternenpfählen und Straßenschildern organisierte die Initiative das „Nachdenkjahr 2013 – 80 Jahre nach 1933“. Im Monatsrhythmus wurden öffentliche Veranstaltungen angeboten, die sich mit deutscher Geschichte, vor allem aber mit ihren Bezügen zur Gegenwart beschäftigten. Das reichte von „1933 – Stormarn wird braun“ über „Zwangsarbeit 1939 – 1945“, „Besuch der Synagoge in Bad Segeberg“, „Paul von Schoenaich“ bis zu „Flüchtlinge 1944/45 – Flüchtlinge heute“ sowie einer Diskussion über „Flüchtlinge und Asyl heute“ mit Stefan Schmidt, dem Flüchtlingsbeauftragten des schleswig-holsteinischen Landtages. Aus dieser Veranstaltung ergab sich die Gründung der Initiative „Asyl in Reinfeld“, die Werner maßgeblich und einflussreich als Koordinator begleitete.

Auch praktisch legte er Hand an: Er transportierte mit dem Claudius-Mobil der Ev. Kirchengemeinde Möbel für Flüchtlinge, half bei der Wohnungseinrichtung, motivierte und koordinierte seine Mitstreiter. Die Flüchtlings-Initiative rief das „Café der Kulturen“ ins Leben – bis heute ein Treffpunkt für Reinfelder und Asylbewerber. Herrmann: „Diese Aufgabe ließ ihn bis zuletzt nicht los.“ Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Reinfelder Immanuel-Kant-Schule beschäftigte Werner sich mit Carl Harz und Richard Minkwitz, zwei Reinfelder Nazi-Opfern. Daraus entstand schließlich die Setzung von Stolpersteinen durch den Künstler Gunther Demnig vor den ehemaligen Wohngebäuden der beiden Opfer im Jahre 2014. Auch der prominente Pazifist und Vorsitzende der Deutschen Friedensgesellschaft Paul von Schoenaich beschäftigte ihn über viele Jahre.

In der Immanuel-Kant-Schule organisierte er maßgeblich ausgezeichnet besuchte Veranstaltungen mit Margot Friedlander, einer Überlebenden des KZ Teresienstadt, und Esther Bejerano, Mitglied des Mädchenorchesters in Auschwitz. „Herr Werner war aufgrund seiner freundlichen, fröhlichen und hilfsbereiten Art bei allen Menschen an der Immanuel-Kant-Schule beliebt“, so Schulleiterin Jennifer Behnke. Auch die Reinfelder Rudergemeinschaft durfte sich viele Jahre über sein Engagement freuen. Das Gleiche gilt für die Partnerschaft Reinfelds mit der polnischen Gemeinde Kaliska, die er aktiv mitgestaltete.

Der Bürgervorsteher bringt das jahrelange Wirken des Lehrers, der bis zuletzt auch nach der Rente Unterricht an der KGS gab, auf den Punkt: „Albrecht Werner hat die guten Seiten Reinfelds viele Jahre leuchten lassen. Wir haben ihm viel zu verdanken.“