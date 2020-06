Kreis Stormarn : Aktiv-Region Holsteins Herz fördert mehrere Projekte im Kreis

247.000 Euro Fördersumme lösen Gesamtinvestitionen von rund 633.000 Euro aus.

Der Vorstand der Aktiv-Region Holsteins Herz hat jetzt die Förderung von sieben Projekten beschlossen. Die werden von der Aktiv-Region mit einer Gesamtfördersumme in Höhe von 247.035,15 Euro unterstützt. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 633.048,61 Euro.

Im Kreis Stormarn werden die folgenden Projekte gefördert:

> Trittau: Der Schulverband Trittau gestaltet den großen Schulhof der Hahnheide-Schule Trittau zu einem naturnahen, lernorientierten, kommunikativen, multifunktionalen und barrierefreien Schulhof als „Treffpunkt für Alle“ um. Dabei werden unter anderem Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen, die als Freiluft-Klassenräume genutzt werden können. Die Mensa-Terrasse wird um eine feste Sitz-Tisch-Kombination und eine Liegewiese ergänzt.

Es werden des weiteren Bewegungsangebote wie eine Arena mit Basketballkörben, ein Kleinspielfeld und Tischtennisplatten installiert. Ein besonderes Gestaltungselement ist die Graffitiwand, die das Waldthema, das der Neugestaltung unterliegt, aufgreift und thematisch bearbeitet. Lehrtafeln begleiten und kommentieren das Wald-Graffiti inhaltlich. Die Fördersumme beträgt 50.000 Euro aus Mitteln des europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER).

>Witzhave: Die Gemeinde gestaltet den Spielplatz am Gemeindehaus neu. Er wird räumlich neu organisiert, sodass neben altersgestuften Spielbereichen für Kleinkinder und ältere Kinder generationenübergreifende Angebote wie eine Doppelschaukel, Sitz- und Picknickmöglichkeiten sowie Spielmöglichkeiten, wie Tischtennis und Boule, angeboten werden können. Der Spielplatz gliedert sich in das Gesamtkonzept von Spiel-, Freizeit- und Sportmöglichkeiten rund um das Gemeindehaus ein und wird so zu einem Outdoor-Treffpunkt für alle Generationen in der Gemeinde. Die Fördersumme beträgt 51.981,70 Euro.

>Zarpen: Der Hof Rath in Zarpen betreibt neben dem Milchviehbetrieb mit Ackerbau Rindermast und Legehennenhaltung. Aufgrund der hohen Nachfrage wird der Verkaufsbereich mit dem Neubau eines Hofladens vergrößert. Es entsteht ein Hofladen mit Bedienung für eigene und regional zugekaufte Produkte, ein Lager- und Verpackungsraum, ein Selbstbedienungsbereich mit Milchtankstelle und Verkaufsautomat sowie ein Gruppen- und Pausenraum für bauernhofpädagogische Kindergruppen. Um einem möglichst breiten Kundensegment den Einkauf im Hofladen zu ermöglichen wird dieser so barrierearm wie möglich gebaut und eingerichtet.

Neben dem Verkaufsbereich wird der landwirtschaftliche Betrieb zum außerschulischen Lernort weiterentwickelt, indem Hofführungen und Informationsveranstaltungen einen Einblick in die Landwirtschaft vermitteln. Mittels Bauernhofpädagogik erleben Kita und Schüler/innen, wo die Lebensmittel herkommen und welche jahreszeitlichen Abläufe auf einem landwirtschaftlichen Betrieb stattfinden. Im Küchenbereich werden die hofeigenen Lebensmittel gemeinsam verarbeitet. Fördersumme: 50.000 Euro.

>Mönkhagen: Die Gemeinde in Nordstormarn schafft mit dem Bau einer Boulebahn und dem Anlegen einer Streuobstwiese zwei neue soziale Treffpunkte. Die Boulebahn wird in der Nähe des Bolzplatzes und des Gemeinschaftshauses errichtet mit dem Ziel, eine Begegnungsstätte für „Jung und Alt“ zu schaffen. Die Streuobstwiese wird auf einer seit Jahren brach liegenden Fläche mit Sitzgelegenheiten und einer Bücherhütte angelegt. Zusammen mit einem regionalen Imker werden die Einwohner/innen mittels Infotafeln und Insektenhotels für die Bedeutung solcher Landschaftselemente für vom Aussterben bedrohte Insektenarten sensibilisiert und auf die Bedeutung für die regionale Honigerzeugung aufmerksam gemacht. Die Fördersumme beträgt 16.320 Euro.