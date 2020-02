Sülfeld : Aktiv-Region fördert Café-Ausbau mit 51.000 Euro

Mit EU-Mitteln soll im Dorfzentrum ein neuer Treffpunkt für Kaffee, Kuchen und Klönen entstehen.

von Dirk Gusick

09. Februar 2020, 16:19 Uhr

Sülfeld | Das Café Keksdose hat vor einigen Jahren dicht gemacht. Für die Sülfelder gab es seitdem kaum noch einen Treffpunkt, an dem sie sich auch an Wochenenden und Feiertagen zu Kaffee, Kuchen und zum Klönen treffen konnten. Das soll sich jetzt wieder ändern. Jetzt soll am Markt wieder ein Café entstehen. „Die Nachfrage nach einer Einkehrmöglichkeit war sehr groß“, so Ulrich Bärwald vom Vorstand der Aktiv-Region Alsterland.

Belebung des Dorfkerns

Zur Belebung des Sülfelder Dorfkerns wird der dazu notwendige Umbau einer neben der Filiale der Landbäckerei Matthiesen befindlichen leerstehenden Wohnung von Alsterland mit 51.000 Euro gefördert. „Sehr gerne fördert die Aktiv-Region Alsterland dieses Projekt, wird dadurch doch die heimische Wirtschaft bei der Herstellung und dem Vertrieb heimischer Produkte gestärkt, es erfolgt die Schaffung neuer – zumindest saisonaler – Arbeitsplätze, und nicht zuletzt steht dieses Projekt für eine deutliche Wiederbelebung des Ortskerns, eben ein lebendiges Dorf für Jung und Alt“, so Ulrich Bärwald.

40 Sitzplätze vor dem Café

Die Idee für das Café kam von privater Seite. Betreiber und Grundeigentümer wurden sich schnell einig. Das Café wird unter der Regie von Tino Matthiesen aus Kayhude, der auch in den Nachbarorten Cafés betreibt, darunter in Bargfeld-Stegen in der dortigen kleinen Einkaufsstraße am Dorfteich. In dem neuen Café und vor dem Gebäude sollen bis zu 40 Sitzplätze für die Gäste entstehen. Bisher gab es dort im Shop und vor dem Haus nur wenige Sitzplätze für die Kunden.

Start bereits im April

Nachdem Ulrich Bärwald den Förderungsbescheid an den Betreiber übergeben konnte, soll jetzt umgehend mit den Mitteln der europäischen Union der Umbau erfolgen. Die Eröffnung des neuen Cafés soll bereits im April erfolgen. Dort sollen dann auch Familienfeiern möglich sein.