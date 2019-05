Aktiv-Region Alsterland weiht Wanderwege ein

von shz.de

19. Mai 2019, 15:38 Uhr

Jersbek | Zu einer Mitgliederversammlung der AktivRegion Alsterland läd der Vorsitzende Bernd Gundlach am kommenden Donnerstag, 23. Mai, um 16 Uhr in den Fasanenhof, Allee 18 in Jersbek, ein. Im Anschluss findet ab 17.15 h am selben Ort die Eröffnung der Wanderwege im Alsterland-Ostteil statt. Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung stehen Wahlen im Vordergrund. Die privaten Mitglieder des Vorstandes, der Geschäftsführende Vorstand, der Vorsitzende, der Beirat sowie zwei Kassenprüfer der Aktiv-Region Alsterland werden gewählt. Darüber hinaus werden der Vorsitzende und das Regionalmanagement über das aktuelle Geschehen der Aktiv-Region berichten.

Nach der Mitgliederversammlung findet ab 17.15 Uhr die feierliche Eröffnung des Ostteils der Wanderwege im Alsterland statt. Nach einigen Grußworten und einer kurzen Vorstellung des Projektes wird gemeinsam ein kleines Stück einer neuen Route gewandert. Zum Abschluss sind alle Teilnehmer zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen. Die Sitzung und die Eröffnung sind öffentlich.

> Das „Alsterland“ oder genauer gesagt: die „Lokale Aktionsgruppe (LAG) Aktiv-Region Alsterland“ ist eine von 22 Aktiv-Regionen in Schleswig-Holstein. Sie sind Bestandteil des Förderprogramms „Entwicklungsprogramm ländlicher Raum“ (EPLR) und erhalten Fördermittel aus dem „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes“ (ELER).

„Alsterland“ gibt es seit April 2008.