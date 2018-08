Wanderfreunde Stormarn : Aktionstag Wegepflege

„Zeichen setzen“ lautet das Motto von Wanderungen bei denen die Markierungen erneuert werden.

23. August 2018, 14:06 Uhr

Einmal im Jahr lädt der Deutsche Wanderverband unter dem Motto „Zeichen setzen“ zu einem „Aktionstag Wegepflege“ ein. In diesem Jahr ist das am Samstag, 1. September, der Fall. Kerstin Bähr, Wegemarkiererin bei den Wanderfreunden Stormarn, wird mit dem Wegewart des Wanderverbands Norddeutschland die Markierungen auf ein oder zwei derzeit nicht betreuten Wegen im Norden Hamburgs erneuern. Mitglieder und Interessierte sind willkommen und können in die Arbeit der Wegewarte hineinschnuppern und mithelfen. Treffen ist um 10.30 Uhr am

U-Bahn Ahrensburg-West. Bei der Anmeldung unter Kerstinbaehr@hotmail.com oder Ruf (040) 6503 3884 sollten Kontaktdaten mitgeteilt werden, damit über kurzfristige Änderungen informiert werden kann. Zum Abschluss des Aktionstages ist eine Einkehr in Ohlstedt vorgesehen.