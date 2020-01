Neujahrsempfang : Ahrensburgs Agenda für das laufende Jahr

Die Schlossstadt begrüßt 2020 mit 300 Gästen im Marstall und blickt nach vorn.

11. Januar 2020, 16:52 Uhr

Ahrensburg | Der Haushalt ist ausgeglichen, der Badlantic-Neubau steht in den Startlöchern und die Rathauserweiterung ist beschlossene Sache. Beim Neujahrsempfang der Stadt Ahrensburg im Reitersaal des Marstalls haben Bürgermeister Michael Sarach und Bürgervorsteher Roland Wilde auf die Themen geblickt, die Gesellschaft und Politik im neu angebrochenen Jahr beschäftigen werden.

Doch zunächst schaute Sarach auf die finanzielle Situation seiner Stadt: „Am 31. Dezember betrug das Kreditvolumen 15 Millionen Euro, 2010 waren es noch 28 Millionen. Das zeigt, dass wir finanziell auf einem sehr guten Weg sind.“ Froh sei er auch über den jetzt beschlossenen und ausgeglichenen Haushalt. Die Lokalpolitik habe hier gute Arbeit geleistet, so der Verwaltungschef: „Ich freue mich sehr darüber, dass im großem Maße neue Stellen beschlossen wurden. Das schafft die Basis, auf der wir uns den großen Herausforderungen stellen können die uns dieses Jahr erwarten.“



Kreative Lösungen

und moderne Technik



So stehe im nur wenige Tage alten Jahr 2020 beispielsweise der Wettbewerb zur Umsetzung des Badlantic-Neubaus an, die Einrichtung eines Wohnraum-Katasters und ebenfallfs die Sportstättenentwicklung. Zudem soll ein Mobilitätskonzept – wie berichtet – entwickelt werden. Alles Themen, für die Personal benötigt wird. Auf der Agenda steht auch das S 4-Planfeststellungsverfahren. „Sollte es uns nicht gelingen, den Güterverkehr auf eine andere Strecke zu verlegen, was wahrscheinlich ist, haben wir nur eine Chance, sechs Meter hohe Lärmschutzwände in der Stadt zu verhindern“, sagte Sarach. Ahrensburg müsse zur Modellstadt für neue Konzepte werden. „In dem Fall wollen wir kreative Lösungen und moderne Technik.“



„Zusammen sind

wir Ahrensburg“



Bürgervorsteher Roland Wilde legte den Schwerpunkt in seiner Rede auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt. „Zusammen sind wir Ahrensburg“, betonte Wilde mehrmals und erinnerte an Fälle, in denen Rechtsextremisten rassistische Parolen auf Häuserwänden in Ahrensburg hinterließen. „Extremistische Hassparolen gehören nicht in unsere Stadt und auch in keine andere. Wir dürfen den gemeinsamen Weg der Vernunft und Toleranz nicht verlassen“, sagte der Bürgervorsteher vor den rund 300 Gästen im Saal. Auch Gesellschaft, Wirtschaft und Handel müssten eine Einheit bleiben. Poli-tisch habe in den vergangenen Monaten viel auf den Weg gebracht werden können. „Ahrensburg bekommt bald hoffentlich wieder ein Kino und der Badlantic-Neubau kommt – wenn auch mit etwas Verspätung und ein bisschen teurer wird es wohl auch.“

Zum Schluss lobte Bürgervorsteher Wilde das große ehrenamtliche Engagement, ohne dass das Zusammenleben nicht funktionieren würde. Vor allem Rettungsdienste und die Freiwillige Feuerwehr seien auf das Ehrenamt angewiesen. Doch auch hauptamtliche Helfer wür-den eine gute Arbeit leisten. Wilde: „Auf unsere Polizei können wir stolz sein, das Team ist hervorragend aufgestellt und genießt unser aller Vertrauen.“