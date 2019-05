Ahrensburgerin sprintet zur DM-Silbermedaille

von shz.de

07. Mai 2019, 14:55 Uhr

Ahrensburg | Alina Kalisch (Foto) vom Ahrensburger TSV hat sich bei der Deutschen Meisterschaft im Halbmarathon-Speedskaten über 21,0975 km die Silbermedaille in der Juniorinnen-Klasse gesichert. Vom Start weg konnte die Ahrensburgerin in der Spitzengruppe der Damen mitmischen. Zeitweise führte die 17-Jährige in Paderborn sogar das Feld an. „Erst kurz vor Schluss bei Kilometer 17 konnte ich am letzten Anstieg den Sprint nicht mehr mitfahren“, sagte Alina Kalisch völlig geschafft nach der Zieleinfahrt.

Für die letzten Meter hatte die Ahrensburgerin noch einmal alle Kräfte mobilisiert und sich ein enges Rennen mit Luisa Köpernick (Turbine Halle) geliefert. Im Schlusssprint hatte die Ahrensburgerin den längeren Atem und am Ende im Kampf um Silber eine Rollenlänge Vorsprung. In der Gesamtwertung der Damen landete Alina Kalisch in einer Zeit von 41:05 Minuten auf Rang zehn.