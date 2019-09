Ahrensburger Süden klagt über zu viel Verkehr: Demo angekündigt

Avatar_shz von shz.de

25. September 2019, 11:50 Uhr

Ahrensfelde - Im Ahrensburger Ortsteil Ahrensfelde rumort es: Der Auto- und Lkw-Verkehr macht den Anwohnern des in den 70er-Jahren eingegliederten Dorfes zu schaf-fen. Jetzt planen Interessenverbände eine Demonstration. Am kommenden Freitag gehen dort viele Bürger auf die Straße.

„Wir legen viel Wert auf die Verkehrsberuhigung in unserem Ort und da passiert bei uns leider gerade relativ wenig“, klagte Andreas Hausmann, Anwohner und Vorsitzender der Interessenvertretung Ahrensburger Kamp, in der Bürgerfragestunde der Stadtverordne-tenversammlung. „Es wird durch das Dorf gerast, es fehlen verkehrsberuhigende Maß-nahmen und Straßenmarkierungen.“ Als störend würden viele Anwohner auch den Schwerlastverkehr empfinden. Hausmann: „Hier muss es eine Begrenzung geben.“

Am Freitag, 27. August, 14.30 Uhr, ruft die Interessenvertretung gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft Ahrensfelde zu einer Demonstration auf, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Startpunkt ist die Kreuzung Starweg und Dorfstraße.

Auch Werner Zillmann von der Dorfgemeinschaft Ahrensfelde besucht mittlerweile re-gelmäßig die Sitzungen der Stadtverordneten, um auf die Verkehrsproblematik im Ah-rensburger Süden aufmerksam zu machen. Und dabei bleibt es nicht. Er sieht den Vertrag nicht erfüllt, den Ahrensburg bei der Eingemeindung von Ahrensfelde in den 70er-Jahren geschlossen hat. Unter anderem heißt es darin, dass Ahrensburg das Dorf an den Stadt-verkehr anschließend muss: „Es fährt bei uns morgens und Abends ein Schulbus. Das sehe ich nicht als richtige Verbindung.“ Ebenfalls habe sich die Stadt laut Vertrag ver-pflichtet, beim Kreis den Antrag auf ein Planverfahren für eine Südtangente zu stellen. Die Umgehungsstraße gibt es bis heute nicht.