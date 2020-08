Zeugen gesucht : Ahrensburg: Täter klauen Sportutensilien – und schmeißen sie wieder weg

Wie die Polizei mitteilt, werde der Schaden – die Täter stiegen über das Dach in die Schule ein – auf 200 Euro geschätzt.

04. August 2020, 12:27 Uhr

Ahrensburg | Eine Kiste Sportutensilien erbeuteten bislang unbekannte Täter laut Polizei am Wochenende in einer Grundschule am Aalfang. Offenbar konnten sie ihre Beute nicht gebrauchen: Das Diebesgut konnte in der Nähe der Schule wiedergefunden werden. Wie die Polizei mitteilt, werde der Schaden – die Täter stiegen über das Dach in die Schule ein – auf 200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg sucht nun nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise werden unter unter der Tel. 04102/8090 entgegengenommen.

