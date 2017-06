Ahrensburg: DRK in neuen Räumen

vergrößern 1 von 1 Foto: mr 1 von 1

Der DRK-Ortsverein Ahrensburg hat eine neue Adresse: Vom Standort Große Straße 2a ist das Büro verlegt worden in den Wohnpark Auetal, Otto-Siege-Straße 35/37 im Stadtteil Gartenholz. Die Telefonnummer aber bleibt die alte: (04102) 41000.

„Das alte Büro war zu teuer für uns“, sagt der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Ahrensburg, Axel Bärendorf. Die Mitgliederzahl ist in den vergangenen Jahren von über 600 auf rund 450 gesunken, „das macht sich natürlich auch bei den Mitgliedsbeiträgen bemerkbar.“ Das neue Domizil ist etwa 60 Quadratmeter groß, vorher waren es 100 Quadratmeter, geöffnet ist dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 11 Uhr. Dazu finden nachmittags zahlreiche Kurse statt –von Gedächtnistraining bis Yoga oder Erste-Hilfe-Kurse. Offizielle Eröffnung wird es erst später geben, nämlich am Sonntag, 8. Oktober, von 11 bis 16 Uhr – einem besonderen Datum: Der DRK-Ortsverein Ahrensburg feiert an diesem Tag sein 150-jähriges Bestehen und ist damit nicht nur ebenso alt, wie der Kreis Stormarn, sondern auch der älteste Ortsverein im Kreisgebiet. Entstanden ist er im Jahr 1867 aus dem „Vaterländischen Frauenverein“.