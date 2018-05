AfD und Freie Wähler erstmals im Kreistag

Da die CDU fast alle Wahlkreise direkt gewinnt, wird das neue Kreisparlament 63 statt 49 Abgeordnete haben / Ergebnis ist noch vorläufig

von Rolf Blase

06. Mai 2018, 18:41 Uhr

Der nächste Kreistag wird bunter und größer. Die AfD holt bei ihrer Premiere 6,6 Prozent und zieht mit vier Abgeordneten ins Kreisparlament. Dort werden auch die Freien Wähler vertreten sein, und die Linken erreichen mit 4,4 Prozent und drei Abgeordneten wieder Fraktionsstärke.

Wo es Gewinner gibt, gibt es natürlich auch Verlierer. Dieses Mal musste vor allem und mal wieder die SPD Federn lassen. Natürlich „besser als das Bundestagsergebnis, wollte Fraktionsvorsitzender Reinhard Mendel „stark hoffen.“ Am Ende war es bei einem Verlust von 8,2 Prozentpunkten und 21,8 Prozent etwas besser. „Die Enttäuschung ist schon sehr groß. Das ist traurig“, so Mendel, man kann zwar nicht alles auf den Bundestrend schieben, aber irgendwie trifft es uns auf Kreisebene häufiger.“

Ein Minus von 5,2 Punkten musste auch die CDU einstecken, kam auf 35,9 Prozent., aber die Christdemokraten gewannen 24 der 25 Wahlkreise direkt. Gemischt war die Stimmung bei der FDP. Auf neun Prozent hatte Fraktionsvorsitzender Karl-Reinhold Wurch gehofft, „zehn Prozent wären sehr gut.“ Am Ende blieben die Freien Demokraten mit 8,4 Prozent knapp darunter, gewannen aber 2,2 Punkte hinzu.

Die Grünen hatten 2013 ihr bestes Ergebnis erzielt, und und wollten das natürlich wiederholen. „Wenn es mehr werden, wäre das natürlich noch schöner“, so Stefan Kehl aus Großhansdorf. Es wurden 18,6 Prozent, plus 2,1 Punkte. Kehl selbst freute sich über 23 Prozent für ihn in seiner Heimatgemeinde.

Freude auch bei den Linken. Wieder Fraktionsstärke war „das große Ziel“ von Heidi Beutin, die nicht noch mal Einzelkämpferin sein wollte. Am Ende dürften 4,4 Prozent sogar für drei oder sogar mehr Sitze reichen. Das Reinbeker Forum 21 wird dagegen nicht den Fraktionsstatus verlieren. 1,2 Prozent reichen nur aufgrund der Ausgleichsmandate für einen Sitz im größeren Kreistag.

In den werden die „Freien Wähler“ und die AfD einziehen. Die „Freien Wähler“ kamen auf 1,9 Prozent, was ebenfalls einem Sitz entspricht. Die AfD kommt auf vier Sitze. Besser abzuschneiden als bei Landtags- und Bundestagswahl war das Ziel der Kandidaten Arnulf Andreas Fröhlich und Annette Walther. Mit 6,6 Prozent gelang das knapp. „Ich habe die Hoffnung, dass auf kommunaler Ebene sachbezogen gearbeitet wird“, so Fröhlich.

Die Ergebnisse sind vorläufig, weil in Bargteheide Süd-Ost noch nachgewählt werden muss.