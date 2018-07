Großhansdorf : Äste brechen und kappen Telefonleitung

Trockenheit sorgt für nicht erkennbare Gefahr beim Waldspaziergang

von shz.de

27. Juli 2018, 15:15 Uhr

Zwei dicke Äste brachen am Freitagvormittag aus dem Stamm einer alten Buche und legten sich quer über den Beimoorweg in Großhansdorf. Beim Herabfallen kappten die Äste die Telefonleitung, sodass jetzt einige Telefonanschlüsse in der Waldgemeinde nicht mehr erreichbar sind.

Anwohner hatten die abgebrochenen Äste am Waldrand Höhe Hausnummer 182 bemerkt und den Notruf gewählt. Feuerwehrleute der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf zerlegten die rund 30 Zentimeter dicken Äste und räumten danach den Beimoorweg wieder frei. Zum Glück waren zum Zeitpunkt des Abbruchs weder Autofahrer noch Fußgänger im betroffenen Bereich unterwegs.

Wegen der anhaltenden Hitzewelle hat unter anderem auch der der Senat der Hansestadt Hamburg einen wichtigen Hinweis veröffentlicht: Verursacht unter anderem durch die anhaltende Hitze kann es in den Waldflächen, wie auch unter Einzelbäumen verstärkt zu unvorhersehbaren Astabbrüchen kommen. Dabei können scheinbar gesunde, grüne Äste aus den Kronen der Bäume herausbrechen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Betreten der Wälder auf eigene Gefahr erfolgt.