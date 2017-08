Bad Oldesloe : Ärger ums Wolkenweher Windrad

vergrößern 1 von 2 Foto: Nie 1 von 2

Sie werfe zu große Schatten, laufe entgegen anderer Versprechen auch nachts, das permanente Geräusch nerve Anwohner und bringe sie um ihren Schlaf – diese Vorwürfe äußerten Wolkenweher beim Ortstermin mit Bürgermeister Jörg Lembke in Bezug auf das 150 Meter hohe Windrad in ihrer Nachbarschaft, das im März 2016 ans Netz ging.

„Wenn das Licht entsprechend ist, braucht man nicht in unser Wohnzimmer gehen. Die großen Schatten nerven nicht nur. Es entsteht der Eindruck, dass der Raum sich bewegen würde – vergleichbar ist es damit, dass Autoscheinwerfer nachts durch ein Fenster scheinen. Nur eben immer wieder“, sagte ein Anwohner. Eine weitere Wolkenweherin fühlte sich von der permanenten Geräuschkulisse genervt.

„Ich komme gerne vorbei und schaue mir das mal an, was die Schatten bei Ihnen da machen. Es gibt klare Gutachten dazu. Außerdem sollte kein Haus davon mehr als 30 Minuten am Tag betroffen sein“, sagte Kay Gladigau, einer der Gesellschafter, die die 150 Meter hohe Anlage betreiben.

„Da ist die Autobahn doch sicherlich lauter, oder?“, fragte Bürgermeister Lembke nach. Soweit er wisse, seien beim Bau des Windrades alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten worden.

Dass das Geräusch nachts nerven soll, war für Gladigau nicht vorstellbar. „Die Anlage darf wegen der Fledermäuse nachts gar nicht betrieben werden. Die sollte also stillstehen. Daher bin ich verwundert, dass sie sie hören können“, so Gladigau zu den Wolkenwehern. Die waren sich aber absolut sicher, dass die Anlage „ so gut wie nie ruhig steht – weder am Tag noch in der Nacht.“

Gladigau möchte jetzt in seinen Berichten über den Betrieb der Anlage nachlesen, ob sie tatsächlich häufiger auch nachts betrieben wurde. Außerdem stellte er sich für Gespräche zur Verfügung. Auf dem Richtfest im März 2016 war betont worden, dass es keine Proteste gegen das Windrad aus den Reihen der Bevölkerung gegeben habe. Das klingt nun ein wenig anders.



