Bad Oldesloe : Adventsmarkt: Abschied aus der Stormarnhalle

70 Aussteller treffen sich zum 14. und letzten Mal in der Oldesloer Mehrzweckhalle.

von Patrick Niemeier

28. November 2018, 15:09 Uhr

Der 14. Adventsmarkt in der Oldesloer Stormarnhalle wird auch der letzte sein. Das gab das Organisationsteam – bestehend aus Ehrenamtlern und dem städtischen Kulturbereich – gestern beim Pressegespräch bekannt.

Der Aufwand, Probleme mit der infrastrukturellen Ausrüstung, die Kosten und vor allem die Auflagen sind zu umfangreich geworden. Und somit findet die beliebte Veranstaltung am 8. und 9. Dezember zum letzten Mal in der gewohnten Umgebung statt. Die Besucher können sich aber nochmal auf die bewährten Qualitäten verlassen. „Es wird 70 Stände geben, darunter sind auch einige neue Teilnehmer“, erklärt Harriet Bahr aus dem Orga-Team. „Ein Aussteller hat dieses Jahr Fossilien dabei, die unter anderem von Kindern gesucht und bestimmt werden können“, so Bahr weiter.

„Eine Neuheit ist auch der Close-up-Zauberer Rainer Zufall (11 bis 16 Uhr), der wirklich großartige Tricks drauf hat und mitten unter den Zuschauern zaubern wird“, ergänzt Anna Plog, Veranstaltungsmanagerin der Stadt. Mit dabei ist auch wieder der Shantychor (Sonntag 15 Uhr), der für ein ungewöhnliches Weihnachtskonzert sorgen wird.

Für die kulinarischen Spezialitäten sorgen Street-Food-Stände vor der Halle sowie die Landfrauen in der Halle. Für eine Kinderbetreuung ist durch das Mehrgenerationenhaus Oase und das Kinderhaus Blauer Elefant gesorgt. Bodo Rahnenführer schlüpft außerdem wieder in sein Weihnachtsmann-Outfit und ist mit seinen Engeln von 15 bis 16 Uhr an beiden Tagen mitten unter den Besuchern unterwegs. „Es würde mich freuen, wenn die Kinder vielleicht ein kleines Gedicht aufsagen, ein Lied singen oder einen Wunschzettel abgeben“, so Rahnenführer.

Die Eisenbahnfreunde präsentieren in diesem Jahr ein ganz besonderes Modell, das unter anderem die Kneedenbrücke und die Brücke am Steinfelder Redder im Nachbau zeigt. Außerdem rollt auf den Modellschienen der sogenannte „Nebenstreckenretter“ der früher nach Bad Oldesloe fuhr.

Im nächsten Jahr soll der Adventsmarkt im Kultur- und Bildungszentrum (Kub) stattfinden. „Wir sind da noch in den Planungen, aber wir gehen davon aus, dass wir das gut hinbekommen. Allerdings dann mit etwas weniger Ausstellern“, erklärt Plog.



>Der letzte Stormarnhallen-Markt läuft am 8. und 9. Dezember jeweils von 10 bis 18 Uhr.