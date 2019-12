Sülfeld : Adventskonzert mit „embrassment“

Blechbläserquintett aus Leipzig gastiert am 5. Dezember in der Kirche.

01. Dezember 2019, 12:48 Uhr

Sülfeld | Das Blechbläserquintett emBRASSment aus Leipzig gehört zu einem der beliebtesten Ensembles der Konzertreihe „Kammermusik in Borstel und Sülfeld“ und konzertiert am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr in der Kirche Sülfeld mit zwei Trompeten, Posaune, Horn und Tuba. Die fünf großartigen Musiker spielen bundesweit vor einem stetig anwachsenden, begeisterten Publikum und sind aus den jährlichen Veranstaltungsreihen vieler Kirchen, Rathäuser und Musikfeste nicht mehr wegzudenken.

Das breit gefächerte Repertoire von emBRASSment ist mittlerweile auf fünf CDs erschienen, auf denen die musikalische Qualität des Quintetts eindrucksvoll dokumentiert ist. Für dieses Adventskonzert hat das Ensemble ein festliches Programm zusammengestellt, auf das man sich freuen kann.

Der Eintrittspreis beträgt 17,50 Euro, für Schüler und Studenten fünf Euro. Karten gibt es auch ohne Anmeldung an der Abendkasse.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.kammermusik-borstel.de oder Telefon (03212) 98 98 018.