Adventsbotschaft einmal ganz anders

Sie wird am 20. Dezember um 17 Uhr in den 7. Stormarner Friedensstein in Westerau eingefügt

11. Dezember 2019, 10:41 Uhr

Grabau | Die Gemeinde Westerau wird nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderates nun am Freitag, 20. Dezember, um 17 Uhr im Rahmen des lebendigen Adventskalenders den siebten Stormarner Friedensstein am Ehrenmal der Gemeinde Westerau setzen. Im Anschluss an die Friedenssteinsetzung finde der lebende Adventskalender am Westerauer Feuerwehrhaus unter Mitwirkung der Feuerwehr statt, sagt Bürgermeisterin Petra Jürß.

Die Friedenssteine wurden von dem Bildhauer Axel Richter hergestellt und werden – wie berichtet – im Zusammenwirken mit der Künstlergruppe „9. November“ in den Stormarner Kommunen aufgestellt. Bisher wurden Friedenssteine in Bad Oldesloe, Grabau, Elmenhorst, Heidekamp, Tangstedt und Badendorf gesetzt. In Westerau wird die Friedensbotschaft, die in den Hohlraum des Friedenssteins eingefügt wird, lauten:

„Überall wo Liebe ist , ist der Ort, wo auch Frieden ist.“ „Eine wunderbare Friedensbotschaft, die passend zum bevorstehenden Weihnachtsfest verfasst wurde“, so Petra Jürß. Alle Menschen in Westerau und Umgebung sind eingeladen der Steinsetzung beizuwohnen. Neben der Bürgermeisterin wird Ilse Siebel für die „Gruppe 9. November“ und Dr. Stephan Linck, Studienleiter für Erinnerungskultur und Gedächtnisstättenarbeit der ev. Akademie der Nordkirche, ein Grußwort sprechen.