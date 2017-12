vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 07.Dez.2017 | 18:20 Uhr

Im Fernseher läuft eine Sendung über google und co.. Man schaut halb zu, unterhält sich nebenher, die Smartphones liegen dabei. „Ok google“ tönt es aus dem Fernseher. Sofort springen die Smartphones an, greifen Worte aus den Gesprächen im Raum und aus dem Fernseher auf, geben lauthals ihre klugen Kommentare, die andere Geräte wieder aufgreifen. Alle kommunizieren miteinander und ein wirkliches Worte- und Kommunikationschaos entsteht.

Vor ein paar Jahren erzählte die Mutter einer Konfirmandin, dass ihre Tochter nach dem Konferwochenende in der Adventszeit sagte: „Lass uns doch mal den Fernseher auslassen. Einfach eine Kerze anzünden und reden. Einfach mal warten, was passiert.“

Der amerikanische Forscher Arthur Aron hat vor vielen Jahren darüber geforscht, was Vertrautheit unter fremden Menschen fördert. Sein Ergebnis: Sich vier Minuten in die Augen schauen.

Wir haben es unter Kollegen zwei Minuten probiert: Einfach einander gegenübersitzen und sich anschauen. Erst wirkt das gekünstelt und peinlich, dann entdecke ich die Landschaft des Gesichtes des anderen, die verschiedenen Gesichtshälften. Ich gehe darin spazieren, sehe die Falten, die ohne Worte eine Lebensgeschichte erzählen; die Augen ganz unterschiedlich – warm und offen freundlich, aber auch ein wenig müde und erschöpft. Mir wird bewusst, dass diese Augen ja mich anschauen.

Ich zucke ein wenig zurück und spüre, wo mein Gesicht entspannt lächelt und in welchen Regionen es sich verspannt und etwas maskenhaft anfühlt. Ich entdecke mein eigenes Gesicht in den Augen des anderen. Eine besondere Art von Vertrautheit entsteht, es bleibt auch Fremdheit: Wir sind so verschieden. Ich werde den anderen nie ganz mit meinem Blick erfassen und er mich auch nicht. Respekt voreinander ist zu spüren und Staunen über dieses Wunder von Mensch-Sein.

Für mich sind das „adventliche“ Gefühle. „Einfach mal warten, was passiert“, was da – ich würde sagen von Gott - zwischen uns in diese Welt kommen soll, darauf wartet, dass wir es entdecken und ihm Raum geben. Nachdem ich diese Gedanken in der Bahn in mein Laptop getippt habe, klappe ich es zu – und schaue in die Blicke eines älteren Paares gegenüber. Fragendes Lächeln. Ja, ich hätte mein Laptop auch zu lassen können. Wir hätten mehr Zeit gehabt, aktiv „zu warten was passiert“, zu sehen, zu hören, zu reden…

