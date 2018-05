Scharbeutz : Action, Spiel und Spaß im Zeltlager

Beim traditionellen Treffen der Stormarner Jugendfeuerwehren gab es einen Teilnahmerekord. Der Nachwuchs aus Bünningstedt gewinnt das „Spiel ohne Grenzen“.

von shz.de

13. Mai 2018, 16:59 Uhr

Teilnehmer-Rekord beim Ostsee-Zeltlager der Stormarner Jugendfeuerwehren. 800 angehende Brandschützer aus 36 Stormarner sowie den Jugendwehren aus Scharbeutz und Berlin-Tegelort trafen sich mitsamt Betreuern am verlängerte Himmelfahrtswochenende an der Jugendherberge in Scharbeutz. Das Kreiszeltlager 2018 war das erste unter der neuen Leitung von Kreisjugendfeuerwehrwart Melf Behrens und Mathias Müller.

Der Sonnabend stand traditionell um Zeichen der Wettkämpfe beim Spiel ohne Grenzen. An 15 vorbereiteten Stationen war vom Nachwuchs Wissen, Kreativität, Kameradschaft und Geschick gefordert. Am Ende hatt die Jugendfeuerwehr Bünningstedt die Nase vorn – und darf das „Spiel ohne Grenzen“ im nächsten Jahr ausrichten.

Auch die Vizetitel sicherte sich der Nachwuchs aus Ammersbek. Die Jugendwehr Hoisbüttel landete vor Tremsbüttel auf dem zweiten Platz. Zur Siegerehrung waren Stormarns Kreispräsident Hans-Werner Harmuth, Kreisbrandmeister Gerd Riemann, sein Stellvertreter Christian Rieken sowie und zahlreiche Wehrführer aus Stormarn nach Scharbeutz gereist. Zur Preisverleihung waren alle Teilnehmer auf dem Strand vor der Jugendherberge angetreten. Harmuth und Riemann sowie Jörg Schumacher von der Sparkassenstiftung lobten den Teamgeist der Jugendfeuerwehren und das ehrenamtliche Engagement der Ausbilder und Betreuer.

Hinter den ersten drei oplattzierten sich die Jugendwehren Barnitz, Oststeinbek, Braak, Hoisdorf-Oetjendorf, Reinbek, Ahrensfelde, Bargteheide, Rethwischfeld, Bargfeld-Stegen, Travenbrück, Feldhorst, Großhansdorf, Reinfeld, Fischbek, Siek-Meilsdorf, Steinburg, Glinde, Bad Oldesloe, Brunsbek, Barsbüttel, Ahrensburg, Trittau, Klein Hansdorf-Timmerhorn, Berlin Tegelort, Hamfelde-Köthel, Badendorf, Großensee, Hamberge, Zarpen, Witzhave, Meddewade, Grönwohld, Klein Wesenberg und Scharbeutz.

Zum Programm gehörten auch Besuch im Hansa-Park Sierksdorf und der Ostseetherme, Wasserski, Spiele und ein Fußballturnier. Am Sonntagvormittag ging es für die Mädels und Jungs der Jugendfeuerwehren dann wieder nach Hause zurück.