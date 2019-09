Grosshansdorf : Action, Spiel und Spaß

Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf kam bei Jung und Alt gut an.

01. September 2019, 15:42 Uhr

Grosshansdorf | Bei einem gelungenen Tag der offenen Tür hat die Freiwillige Feuerwehr Großhansdorf am Sonnabend für Action, Spiel und Spaß gesorgt. Höhepunkte des Tages waren die Rundfahrten im Feuerwehrauto, zwei Rettungsübungen mit der neuen Drehleiter, der Einsatzabteilung in Zusammenarbeit mit dem DRK, und der Auftritt des Orchesters der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf unter Dirigent Thomas Keller, der besonders der Nachwuchssuche und der Gründung eines Vororchesters gewidmet war, sagte Orchesterführerin Sabine Lange. Das Orchester der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf gründet ein Vororchester für den musikalischen Nachwuchs. Start ist am Freitag, 6. September, im Probenraum des Orchesters im Dachgeschoss der Grundschule Wöhrendamm. Mehr Informationen dazu gibt es bei Sabine Lange unter Mail info@offg.de.

Begonnen hatte der Tag der offenen Tür mit einem Auftritt des Orchesters, davor hatte Gemeindewehrführer Andreas Biemann die Besucher, unter ihnen auch Abordnungen von Nachbarwehren begrüßt. Danach gab es zwei Rettungsübungen mit der neuen Drehleiter der Wehr. Auch standen verschiedene Vorführungen der Jugendfeuerwehr auf dem Programm. Mit viel Interesse haben die vielen Besucher, unter ihnen auch Bürgermeister Janhinnerk Voß, diese Vorführungen verfolgt.